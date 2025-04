Em meio aos rumores, Bruna Biancardi exibe a barriguinha em nova foto com Mavie

Ignorando rumores de briga com Neymar, Bruna Biancardi encantou ao exibir a barriguinha da segunda gestação em foto com a primogênita, Mavie

Nesta quarta-feira, 30, Bruna Biancardi encantou os seguidores ao publicar uma nova fotos nas redes sociais. À espera de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr., a ifluenciadora exibiu a barriguinha de grávida ao posar ao lado de Mavie , de 1 ano, em viagem aos Estados Unidos.

A publicação veio em meio aos novos rumores de um possível desentendimento da modelo com o jogador de futebol. No registro, mãe e filha surgiram combinando os looks, na cor amarela.

Recentemente, Bruna mostrou a casinha de bonecas de suas filhas com Neymar Jr. Nas redes sociais, Biancardi mostrou a primogênita conhecendo a casinha e, ao exibir o momento, falou sobre o presente:

“Por aqui estamos apaixonadas por essa casinha! Vim mostrar para vocês uma coisa muito especial que chegou por aqui! Uma casinha que é simplesmente um encanto, cada detalhe foi pensado com muito carinho, desde o modelo, o estilo, as cores tudo escolhido para ficar do jeitinho que a gente imaginou!”, contou na ocasião.

Veja a foto recente:

Bruna Biancardi exibe a barriguinha em nova foto com Mavie. Foto: Reprodução/Instagram

Quais são os rumores envolvendo Neymar e Bruna Biancardi?

Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias na última terça-feira, 29, o clima pesou entre Neymar e Bruna Biancardi durante a Páscoa. De acordo com o jornalista, o atleta teria se incomodado com as comemorações da namorada e, por isso, se afastou dos momentos de celebração.

Ainda de acordo com a publicação, Neymar — que está longe dos gramados por conta de uma lesão — teria se isolado em um cômodo da casa durante a Sexta-Feira Santa, no último dia 18, e evitado participar da festa. Pessoas próximas afirmaram que o jogador não quis permanecer no local e preferiu o recolhimento.

Quem conseguiu amenizar o desconforto foi Neymar Pai. O empresário teria levado um pastor ao evento para conduzir uma benção especial, momento em que o atleta apareceu rapidamente, mas voltou a se recolher logo depois, mantendo-se distante do restante da celebração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Leia também:Saiba qual é o preço do look de Mavie para dia em parque de diversão