Eliezer relata cuidados com a introdução alimentar de Ravi após diagnóstico: 'Cautela'

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, para contar como está sendo a introdução alimentar de seu filho caçula, Ravi, de 7 meses. O pequeno, fruto do casamento com Viih Tube, foi diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) logo após o nascimento e, por isso, os alimentos estão sendo introduzidos aos poucos

"Por conta do APLV do Ravi, estamos indo aos poucos com a introdução alimentar dele. Essa semana começamos a introduzir a banana e o ovo e acompanhar com cautela para ver se não tem reações", contou o influenciador.

Em maio, Eliezer mostrou o início da introdução alimentar do pequeno.“Olha quem começou a introdução alimentar por aqui”, escreveu Eliezer em seus stories, junto com uma foto do filho com a boca suja de comida.

Em vídeo, o ex-BBB registrou o momento em que oferece o alimento ao pequeno Ravi. “Nós estamos começando a fase de introdução alimentar do Ravi. E agora ele vai comer ‘maçanzinha’. Vamos ver a reação. Bocão! É gostoso”. No início, o pequeno recusa, mas acaba experimentando a fruta depois.

Logo em seguida, o pai comentou a reação do filho, que não pareceu gostar muito da maçã. “Eu acho que ele não gostou não. É normal, meu filho, é o seu primeiro contato”, afirmou.

Eliezer comenta introdução alimentar do filho - Foto: Reprodução/Instagram

O diagnóstico de Ravi

Vale lembrar que Ravi passou semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) assim que nasceu após ter uma variação grave da Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). Recentemente, Viih Tube contou sobre como se sentiu ao ver a internação do bebê e quais foram os sintomas.

"Hoje compartilho um momento muito difícil da minha vida: a internação do Ravi. Pela primeira vez, falo sobre isso com total sinceridade. Ver o Ravi com desconforto, cólica, urticária, assadura, sangue nas fezes e não entender o que estava acontecendo partia meu coração. A gente se culpa, se sente perdida, acha que tá fazendo algo errado… Até que veio o diagnóstico: APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca)", disse ela.

E completou: "Ver ele com desconforto, cólica, urticária, assadura, sangue nas fezes e não entender o que estava acontecendo partia meu coração…Quando ele foi internado, os médicos nem imaginavam que poderia ser uma alergia. Foi assustador ver que o corpo dele estava tão inflamado que quase perfurou o intestino. A gente se culpa, se sente perdida, acha que está fazendo algo errado… Mas é muito importante confiar no nosso instinto. Se você perceber que algo está errado, procure um médico. Informação é tudo. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para o bebê e para toda a família".

