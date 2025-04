Eliezer protagoniza momento fofo com o filho Ravi: 'Só eu que sou assim?'

Em suas redes sociais, Eliezer protagonizou um momento fofíssimo com o filho Ravi, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com Viih Tube

Em suas redes sociais, Eliezersempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 29, o ex-BBB protagonizou um momento fofíssimo ao lado do filho Ravi, de cinco meses, fruto do seu relacionamento com Viih Tube.

No vídeo, publicado por ele, o famoso surgiu mordendo de leve as bochechas do bebê. "Bochechas irresistíveis dá nisso. Preciso urgente saber o que eu posso fazer para controlar essa vontade de apertar. Já até levei para a terapia. Só eu que sou assim?", escreveu ele na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Você realizando a vontade de todos nós", disse uma internauta. "A cara do Ravi de 'já chega né?'", brincou outra. "Ele está lindo", elogiou uma terceira.

Além de Ravi, Eliezer e Viih Tube também são pais de Lua, de dois anos.

Momento difícil

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube compartilhou um depoimento forte e poderoso sobre tudo o que viveu ao ver seu filho de apenas 15 dias de vida ser internado na UTI. O bebê Ravi passou 20 dias internado em um hospital de São Paulo logo após o nascimento, ao sofrer um quadro de enterocolite, que afeta os intestinos. Agora, com a criança em casa, a influencer gravou vídeos nos stories do Instagram para revelar os detalhes.

A esposa de Eliezer contou que o filho apresentou uma hemorragia em casa e eles correram para o hospital com ele. Lá, os médicos levantaram várias suspeitas até chegaram ao diagnóstico de enterocolite, já que é algo raro para um bebê que nasceu de 9 meses de gestação. Então, ela contou que o menino foi diagnosticado com uma alergia severa e precisou parar de ser amamentado com o leite materno.

Viih ainda contou sobre todo o medo que sentiu e a ansiedade que ainda sente, já que tem muito medo de que tudo volte a acontecer e que algo pior aconteça com seu filho. Tanto que ela foi diagnosticada com estresse pós-traumático e faz tratamento psicológico.

Para começar, Viih Tube contou que ainda não se sente bem por causa do estresse pós-traumático. "Eu estou vivendo um estresse pós-traumático. Eu faço terapia, psicólogo e tudo. Ainda estou com muita ansiedade, o que é esperado. O Ravi está ótimo, em casa, mamando bem, mas eu ainda não estou bem. Eu não consigo dormir, não consigo comer, ainda está bem difícil para mim. Porque eu ainda tenho muito medo de acontecer alguma coisa, estou em alerta. É mais assustador do que o normal, mas vai passar. Estou com medo de viver isso de novo. E logo vai passar", afirmou ela, na ocasião.

