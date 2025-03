Eliezer mostra talento da filha Lua, de quase dois anos

Em suas redes sociais, Eliezer mostrou um talento da filha Lua, de quase dois anos. A pequena é fruto do seu relacionamento com Viih Tube

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, ele é pai de Lua, de um ano, e de Ravi, de três meses.

Nesta quarta-feira, 5, o ex-BBB mostrou um talento especial da primogênita. Eliezer postou um vídeo em que Lua aparece jogando bola em um campo gigante, a pequena corre atrás da bola sem perder o objeto de vista.

"Quando sua filha que não tem dois anos já sabe jogar futebol melhor do que você. Agora eu te pergunto: Quem ensinou? Porque o pai não foi", brincou ele na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Chocada com a habilidade dela nessa idade", disse uma internauta. "Olha o equilíbrio dela correndo. Nem tropeçou nem nada", comentou outra. "Gente, ela tem controle da bola", se surpreendeu mais uma.

Fofura

O ex-BBB e influencer Eliezer explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos dos seus filhos, Lua e Ravi, frutos do casamento com Viih Tube. Na manhã desta quarta-feira, 5, ele compartilhou imagens das crianças deitadas na cama em um momento de diversão em família.

Lua e Ravi exibiram sorrisos encantadores na foto que demonstrou a parceria entre os irmãos. Na legenda, o pai disse: "Acordar, olhar para o lado e perceber que não existe nada melhor do que ser pai desses dois. Ter a certeza que eu sou o homem mais feliz desse mundo. E agradecer a Deus tudo o que Ele faz na minha vida".

Nos comentários das fotos, os fãs elogiaram as crianças e falaram sobre as semelhanças físicas deles com os pais. "Eu acho o Ravi parecido com a Viih e a Lua já parece o Eli”, comentou um internauta. “O Eli e a Viih em versão miniatura”, disse outro. “Botão de quem acha a Lua o clone da mãe, e o Ravi o clone do pai”, afirmou mais um. “Eu não aguento tanta beleza”, declarou outro.

