Eliezer mostra momento fofo dos filhos: 'Amor nascendo'

Em suas redes sociais, Eliezer se emocionou com um momento fofíssimo dos filhos Lua, de um ano, e Ravi, de dois meses. Confira!

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, ele é pai de Lua, de um ano, e de Ravi, de dois meses.

Neste domingo, 9, o ex-BBB se emocionou com um momento entre os pequenos. No vídeo, compartilhado em sua conta no Instagram, Eliezer surgiu colocando o filho caçula nos braços da irmã mais velha. Lua tentou fazer carinho e dar a chupeta para o bebê, o que emocionou o papai coruja.

"Não existe nada mais lindo nesse mundo. Ver o amor nascendo entre eles. Ps.: escrevendo essa legenda com lágrimas nos olhos", disse ele na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Uma conexão surreal de irmãos! Lindos", escreveu uma internauta. "Que lindo esse amor", disse outra. "E eu vendo chorando", se emocionou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Papai ciumento?

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, o famoso é pai de Lua, de um ano, e de Ravi, de dois meses.

No sábado, 8, o ex-BBB publicou em seu Instagram Stories algumas fotos em que a primogênita aparece andando de bicicleta.

"Nasceu ontem e hoje já está andando de bicicleta e não tem nem dois aninhos", disse o papai coruja. Além disso, a pequena surgiu com uma roupa xadrez de rosa, o que deixou o papai ainda mais derretido. "E o lookinho? Papai não aguenta. Eu acho que vou ser ciumento", revelou ele.

Na quarta-feira, o ex-BBB fez uma reflexão importante sobre paternidade em seu Instagram Stories. "Acabei de tomar um soco no estômago que doeu igual um chute no sa**. Acabei de ver um vídeo que diz 'uma mãe e um pai suficientemente bom é aquele que um dia é desnecessário'. Que a gente acerta quando educa nossos filhos para não precisarem da gente. Quando acontece o contrário, a gente destrói eles. Concordam?", começou ele.

Leia também: Eliezer mostra momento de Lua com ciúmes do irmão Ravi