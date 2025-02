Eliezer mostra foto fofa da filha Lua e revela: 'Ciumento'

Em suas redes sociais, Eliezer mostrou uma foto fofíssima da filha Lua e revelou que será um pai com ciúmes da pequena. Veja!

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, o famoso é pai de Lua, de um ano, e de Ravi, de dois meses.

Neste sábado, 8, o ex-BBB publicou em seu Instagram Stories algumas fotos em que a primogênita aparece andando de bicicleta.

"Nasceu ontem e hoje já está andando de bicicleta e não tem nem dois aninhos", disse o papai coruja. Além disso, a pequena surgiu com uma roupa xadrez de rosa, o que deixou o papai ainda mais derretido. "E o lookinho? Papai não aguenta. Eu acho que vou ser ciumento", revelou ele.

Reflexão

Na quarta-feira, o ex-BBB fez uma reflexão importante sobre paternidade em seu Instagram Stories. "Acabei de tomar um soco no estômago que doeu igual um chute no sa**. Acabei de ver um vídeo que diz 'uma mãe e um pai suficientemente bom é aquele que um dia é desnecessário'. Que a gente acerta quando educa nossos filhos para não precisarem da gente. Quando acontece o contrário, a gente destrói eles. Concordam?", começou ele.

Em seguida, ele falou mais sobre o vídeo que assistiu. "No vídeo, o psicanalista diz que o objetivo da educação de todo pai e mãe é autonomia e que nossos filhos têm que voltar por afeto e não por necessidade. Que quando é por necessidade, é que o pai e a mãe erraram. Que forte isso. Em outras palavras, entendi que coloca na conta do pai/mãe o insucesso do filho".

Por fim, o famoso comentou sobre a educação dos seus filhos. "Eu acredito que o extremo é o pior, tanto o extremo do 0 quanto do 100. Então, eu e a Viih sempre tentamos ficar alinhados no 50, no meio do caminho. Não estou dizendo que isso é o melhor caminho, mas eu acredito que o que a gente faz é certo porque eu acredito muito que na maternidade/paternidade não tem certo e errado. Acredito que são vivências e repertórios que vão de acordo com cada família, o que funciona para a minha pode não funcionar para a de vocês".

Por fim, Eliezer relembrou quando foi criticado por ficar muito tempo com a filha bebê no colo. "Vou usar um exemplo que aconteceu com a gente. A Lua ficava muito no colo, ela só ficava quieta no colo. O Ravi já fica quieto sem estar no colo, mas a Lua não ficava. Então, as pessoas viam muito a gente pegando a Lua no colo para tudo e sempre falavam 'vai ser mimada, vai ser uma criança sem limite, a criança tem que chorar e tem que entender que não é na hora dela'. É só um bebê. Tudo que um bebê precisa é de carinho e afeto, então como a pessoa quer educar um bebê? Eu acredito que a gente tem que respeitar as fases da criança, do ser humano, do adolescente. Tudo é fase. Cabe a nós pai e mãe estar atentos a essas fases e saber agir. Acho que o desafio é esse, saber agir no momento certo. Eu acho que esse modelo de educação em que a mãe e o pai estão sempre à frente, tomando todas as decisões pela criança, fazendo tudo pelo filho, pode ser perigoso", concluiu.

