Eliezer compartilha reação de Ravi ao provar seu primeiro alimento: 'Normal'

O ex-BBB Eliezer compartilha nas redes sociais o início da introdução alimentar do filho Ravi e encanta os internautas; confira!

Nesta quinta-feira, 15, Eliezer, de 35 anos, compartilhou em suas redes sociais o início da introdução alimentar de seu filho caçula, Ravi, que completou seis meses de vida. O pequeno é fruto do casamento com Viih Tube, de 24 anos. Além dele, o casal também tem a primogênita Lua, de 2 anos.

“Olha quem começou a introdução alimentar por aqui”, escreveu Eliezer em seus stories, junto com uma foto do filho com a boca suja de comida.

Em vídeo, o ex-BBB registrou o momento em que oferece o alimento ao pequeno Ravi. “ Nós estamos começando a fase de introdução alimentar do Ravi. E agora ele vai comer ‘maçanzinha’. Vamos ver a reação. Bocão! É gostoso” . No início, o pequeno recusa, mas acaba experimentando a fruta depois.

Logo em seguida, o pai comentou a reação do filho, que não pareceu gostar muito da maçã. “Eu acho que ele não gostou não. É normal, meu filho, é o seu primeiro contato” , afirmou.

Para tentar oferecer um pouco mais de alimento ao filho, Eliezer adotou a estratégia de colocar o alimento na boca e, logo depois, a chupeta. Ele ainda pediu ajuda dos seguidores, caso estivesse fazendo algo inadequado. “Eu não sei se isso é certo não, se não for, não façam e me avisem. Mas foi a estratégia que tentei aqui e deu certo”, disse ele.

Confira os momentos em que Ravi prova seu primeiro alimento:

Ravi inicia introdução alimentar - Foto: Reprodução/Instagram

Introdução alimentar de Lua

A filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, de cinco meses, começou a introdução alimentar nesta quinta-feira, 05, e deu um show de fofura ao surgir comendo suas primeiras frutas com muita aceitação. Toda sorridente, a pequena logo aceitou comer.

Em um cadeirão, a herdeira dos ex-BBBs apareceu sentada e experimentou com facilidade o que colocaram em suas mãozinhas. Viih Tube então deu banana e laranja para a primogênita, que surpreendeu com sua aceitação logo de início; confira mais detalhes!

