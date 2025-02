Eliezer celebra três meses de Ravi: 'Meu guerreirinho'

Em suas redes sociais, Eliezer fez questão de postar uma foto fofíssima para celebrar os três meses do filho Ravi, fruto do seu casamento com Viih Tube

Em suas redes sociais, Eliezersempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, ele é pai de Lua, de um ano, e de Ravi, que está completando três meses nesta terça-feira, 11.

O ex-BBB fez questão de publicar uma foto em que aparece com o filho no colo. Além disso, o bebê esbanjou um sorrisão na imagem.

"Feliz três meses, meu guerreirinho", escreveu ele na publicação. Poucos dias após o nascimento, Ravi precisou ser internado na UTI devido à enterocolite, uma inflamação no intestino.

Viih Tube também homenageou o filho

O filho de Viih Tube e Eliezer, Ravi, está completando seu terceiro mês de vida nesta terça-feira, 11. Na rede social, a influenciadora digital compartilhou fotos do pequeno dando sorrisos enquanto estava em um tapete e relembrou as semanas difíceis que passaram no hospital.

Alguns dias depois de seu nascimento, o caçula dos ex-BBBs ficou internado na UTI e a experiência difícil causou um estresse pós-traumático na empresária. Ravi na época foi diagnosticado com enterocolite e, apesar de seu caso ser raro, ele não precisou passar por uma cirurgia.

Celebrando seu terceiro mês e sua saúde, a famosa então postou os cliques e encantou. "Feliz três meses, meu pequeno príncipe. Hoje o dia já começou agradecendo pela sua vida, pela sua saúde, eu me lembro que quando passamos aquilo tudo no hospital eu fechava meus olhos e imaginava você já com três meses para me acalmar, imaginava a fase mais frágil passando", começou dizendo.

"E parece que eu só abri os olhos e já estamos aqui, passou tão rápido. Mas você está muito mais forte, saudável do que eu poderia imaginar. Você se recuperou de tudo tão rápido meu príncipe que nem parece que passamos tudo aquilo! Você é forte, você é um guerreiro, você é meu príncipe", declarou-se.

