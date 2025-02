Após sessões de fisioterapia, Eliezer mostra Ravi engatinhando

O influenciador e ex-BBB Eliezer celebra a evolução do filho caçula, Ravi, de três meses, ao realizar os seus primeiros movimentos independentes

O influenciador e ex-BBBEliezer Netto, de 35 anos, celebrou na tarde desta quinta-feira, 27, a evolução do filho caçula, Ravi, de três meses, após as sessões de fisioterapia . Isso porque o pequeno, que viveu um quadro de saúde delicado em seu nascimento, agora luta para aprender a engatinhar . No vídeo publicado por meio dos stories do perfil do jovem no Instagram, a criança aparece fazendo força para se sustentar .

"Ravi vai mostrar o que ele sabe fazer", escreveu na publicação. Durante o vídeo, o influenciador conta que o filho tenta fazer força até mesmo com os pezinhos. No final, Ravi mostra cansaço após o esforço físico e Eliezer o pega no colo, parabenizando pela conquista.

Eliezer compartilhou ainda a mensagem enviada via Direct no Instagram de Tayne Romano, fisioterapeuta da família, que está cuidando dos avanços do pequeno. “Morro de orgulho. Evolução linda!”, disse a profissional.

Confira, abaixo, o momento:

Eliezer publica vídeo de Ravi engatinhando nesta quinta-feira, 27 pic.twitter.com/1pEbpMfPYU — CARAS Brasil (@carasbrasil) February 27, 2025

Ao nascer, Ravi foi diagnosticado com enterocolite, uma inflamação intestinal grave que o levou a uma internação na UTI. A criança teve dificuldade para respirar e precisou passar por tratamento pesado à base de soro e antibióticos.

Desde então, os pais de Ravi, Viih Tube e Eliezer, compartilham os avanços no quadro clínico do filho, assim como o tratamento na fisioterapia.

Eliezer chora com declaração da filha Lua

Nesta quarta-feira, 26, Eelizer publicou um vídeo de um momento emocionante que viveu ao lado da primogênita, Lua Di Felice, fruto do seu relacionamento com Viih Tube.

Na publicações, os dois surgiram dentro do carro quando a pequena se declarou para o papai. "Papaizinho, eu te amo", disse.

"Ai, não faz isso comigo. Eu te amo mais, meu amor", respondeu Eliezer, sem conseguir segurar as lágrimas. "Não chora não", disse Lua. "Eu estou chorando de felicidade, o papai está feliz", respondeu ele.

Na legenda da publicação, Eliezer escreveu: "Nunca senti isso que estou sentindo. Minha filha falar pela primeira vez que me ama. Nunca vou esquecer o dia de hoje. Não existe nada de mais lindo e mais puro do que isso. Emocionado em todos os níveis". Confira!

