Eliezer celebra avanço na alimentação de Ravi após diagnóstico: 'Nenhuma reação'

O influenciador digital Eliezer falou sobre o filho consumir novos alimentos após ser diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV)

Eliezer usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para dividir uma boa notícia com seus seguidores sobre o filho caçula, Ravi, de sete meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube.

Após contar que o herdeiro foi diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), ele celebrou que o menino não teve nenhuma reação alérgica ou inflamatória após comer ovo e banana, alimentos adicionados a sua alimentação.

"Mais uma notícia muito boa. Compartilhei com vocês que essa semana iríamos adicionar o ovo e a banana na alimentação do Ravi e estávamos com medo que ele tivesse alguma reação. Pra quem não sabe, ele teve APLV muito grave quando nasceu, o que levou ele a ter o quadro de enterocolite", relembrou o influenciador e ex-BBB.

"E a notícia boa é que ele não teve nenhuma reação ou inflamação, por conta desses 2 alimentos que fazem parte do grupo de alimentos que pode dar alguma alergia. Disse pra Viih e vou dizer aqui, tenho certeza que o Ravi não tem mais nada, ele já está curado. Amém", completou Eliezer, que também é pai de Lua, de dois anos.

Recentemente, o marido de Viih Tube explicou que a introdução alimentar de Ravi seria aos poucos. "Por conta do APLV do Ravi, estamos indo aos poucos com a introdução alimentar dele... Acompanhar com cautela para ver se não tem reações", contou o influenciador.

Eliezer fala sobre introdução alimentar do filho - Foto: Instagram

Eliezer posta foto do filho - Foto: Instagram

Viih Tube mostra novas fotos da festa de mesversário do filho caçula

Viih Tube encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos da festa de mesversário de seu filho caçula, Ravi. O menino, fruto de seu relacionamento com Eliezer, completou sete meses e ganhou uma festa com o tema do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate.

Para a festa, Ravi surgiu fantasiado de Willy Wonka. A filha mais velha do casal, Lua, de dois anos, surgiu vestida de Veruca Salt, enquanto os papais se fantasiara de Violet Beauregarde e Augustus Gloop. A influenciadora digital e ex-BBB também mostrou que os outros familiares entraram no clima da festa e se fantasiaram também. "Eu amo quando a família toda participa. 7 meses do nosso príncipe", escreveu Viih Tube na legenda. Veja as fotos!

