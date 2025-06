Eliana é cotada para ser a nova apresentadora do BBB, diz colunista

A apresentadora Eliana, que é uma das titulares do Saia Justa, do GNT, é um dos nomes especulados para comandar a próxima edição do reality

A apresentadora Eliana é um dos nomes cotados para comandar a próxima edição do BBB, reality show da TV Globo . Segundo a colunista Carla Bittencourt, a artista se reuniu nesta quinta-feira, 12, com Amauri Soares, diretor geral da emissora. A proposta de um nome feminino na liderança da atração animou ambos, já que há 25 anos o programa é apresentado por homens.

Embora a emissora não tenha anunciado quem estará à frente da nova temporada do BBB, tampouco, confirmado o rumor, Eliana seguiria os passos de Adriane Galisteu no reality show. Isso porque a famosa é o primeiro nome feminino a ser titular do reality A Fazenda, na Record TV, desde 2021.

Eliana encanta ao apresentar novo membro da família

No último sábado, 7, Eliana mostrou o mais novo membro de sua família: o cachorrinho Charlie.

Em seu perfil oficial, a apresentadora da TV Globo compartilhou algumas fotos com o pet da raça Samoieda e confessou que estava ansiosa para a sua chegada. Em um dos cliques, a loira aparece com o pet na companhia da filha caçula, Manuela, de sete anos, fruto de seu relacionamento com Adriano Ricco.

"Eu vi recém-nascido, ficando maiorzinho e finalmente ele chegou! Estávamos ansiosos. Charlie nasceu no Paraná e segundo minha mãe é seu conterrâneo, já faz parte da família. Ele é da raça Samoieda, muito dócil e ama crianças. Agora a Bela e a Paçoca, que foi adotada recentemente, ganharam um irmãozinho. Diretamente do canil para o nosso lar. Querem ver mais do Charlie por aqui?", escreveu na legenda da publicação. Confira!

