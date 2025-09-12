Ela cresceu! Filha de Bia Miranda e Gato Preto surge enorme em rara aparição

Alerta fofura! A ex-A Fazenda Bia Miranda revelou como está Maysha, sua filha de quase cinco meses com Gato Preto; veja fotos

A influenciadora digital Bia Miranda encantou o público na última quinta-feira, 11, ao compartilhar um novo registro da filha caçula, Maysha, de quase 5 meses. A bebê, fruto de seu relacionamento com Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, chegou ao mundo em abril deste ano.

Bia, que raramente mostra a pequena nas redes sociais, abriu uma exceção e revelou um vídeo fofíssimo de Maysha, que surgiu enorme. No registro, a ex-participante de ‘A Fazenda 14’, da Record TV, aparece elogiando a herdeira, que rapidamente abriu um sorriso contagiante.

“ Filha, sabia que você está linda? Sabia que você está muito linda com esse lacinho na cabeça? Você está muito linda amor, está uma gatona “, se derreteu a famosa ao filmar a bebê. Na legenda, ela acrescentou: “ Como gosta de ser elogiada “.

Vale lembrar que além de Maysha, Bia Miranda também é mãe de Kaleb, de 1 ano, fruto da antiga união com DJ Buarque. O menino mora com o pai em um condomínio no Rio de Janeiro, próximo a residência da mãe, desde a separação do ex-casal, ocorrida em agosto de 2024.

Recentemente, a neta de consideração de Gretchen explicou que decidiu não expor os filhos nas redes sociais e, por isso, as crianças só aparecem em festinhas de mesversário ou datas comemorativas, como aniversário ou Dia das Mães. Bia ainda informou que apenas compartilha registros mensais para mostrar a evolução das crianças ao público que a acompanha e gosta dos pequenos.

Veja o novo registro da filha de Bia Miranda:

A divisão de gastos do filho de Bia Miranda e DJ Buarque

Recentemente, DJ Buarque usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a criação do filho Kaleb, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bia Miranda. Em um vídeo publicado em seu perfil, ele detalhou como os dois dividem as despesas da criança desde o fim do relacionamento.

“A mãe do meu filho e eu dividimos as duas babás. A Joana durante a semana e a Vanessa no final de semana. Totalizando R$ 5.900 para mim e o mesmo valor para ela. Esse é o gasto da mãe do Kaleb e pai do Kaleb juntos. É só isso. Kaleb mora comigo como todos sabem e todos os custos eu arco. Não perturbo ela com nada. É o mínimo que eu faço e vai ser o mínimo sempre“, disse ele.

“Todos os outros custos com alimentação, médico e tudo mais que uma criança precisa eu faço o mínimo de pagar. É meu filho e fim da história“, acrescentou DJ Buarque na legenda.

