Duda Reis se emociona com conselho de Fiorella Mattheis sobre maternidade

Mãe de dois, a atriz Fiorella Mattheis deixou Duda Reis emocionada ao dar um conselho sobre maternidade para a modelo: "Não podem se perder"

Na última segunda-feira, 18, Duda Reis encantou os seguidores ao compartilhar um novo vídeo com a filha, Aurora, fruto do casamento com Du Nunes. Após o registro, em que a influenciadora aparece cantando para a herdeira, Fiorella Mattheis emocionou a modelo com um conselho especial.

"Quando você se torna mãe, algumas músicas fazem mais sentido. Minha filha, como eu te amo", declarou a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação.

Nos comentários, Fiorella foi criativa na dica. "Duda, eu fiz um e-mail para cada um dos meus filhos onde mando vídeos especiais como esse seu… escrevo cartas, mando fotos de momentos legais. Tem coisas que não podem se perder no rolo de câmera. Imagina eles vendo esses vídeos daqui a 15/20 anos!", escreveu a atriz, que é de dois meninos.

"Que ideia mais maravilhosa! Tô toda emocionada aqui! Vou fazer o mesmo. Obrigada por essa dica incrível, temos realmente que eternizar esses momentos", reagiu Duda, emocionada.

Confira:

Comentário de Fiorella Mattheis. Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Duda Reis decide colocar brinco na filha Aurora, de um mês

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. A digital influencer sempre faz questão de mostrar os momentos especiais ao lado da filha Aurora, de um mês, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

Na segunda-feira, 17, Duda recebeu uma profissional em casa para furar as orelhas de Aurora, que arrasou ao colocar os primeiros brincos.

"Princesa linda, de brincos", escreveu Duda, que surgiu com a bebê nos braços. Além disso, a famosa também aproveitou para fazer um novo furo. "E eu que não sou boba aproveitei para fazer meu segundo furo. Eu não tinha, acredita? Fiquei chocada, não senti nada", disse ela. Veja o registro!

Leia também:Duda Reis exibe momento emocionante ao lado da filha: "Amo muito"