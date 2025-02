Duda Reis mostra o quarto de sua filha: ‘Não ficou a coisa mais linda?’

A atriz Duda Reis compartilha como é o quarto decorado de sua filha, Aurora, fruto de seu casamento com o empresário Du Nunes

A atriz Duda Reis, de 23 anos, compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira, 11, como é o quarto de sua filha, Aurora. A bebê, que completou um mês de vida no dia 2 de fevereiro, é fruto do casamento de Duda com o cabeleireiro Du Nunes, e vem encantando os seguidores do casal desde o nascimento.

Desta vez, Duda mostrou o cantinho de sua filha, que possui muitos tons de rosa nas paredes, roupas e objetos, além de móveis em tons de branco. Objetos como o travesseiro e potes de higiene estão personalizados com a inicial e o nome de Aurora. A parede do quarto é decorada com ilustrações de uma floresta encantada e colorida.

Para completar o ambiente acolhedor, a influenciadora ainda contou com uma cadeira confortável para amamentação e livros infantis ao lado, criando um espaço cheio de carinho e amor para a pequena Aurora.

"Agora sim, o quartinho da Aurora. Não ficou a coisa mais linda? Saiu exatamente como eu imaginava, um sonho, de princesa!", escreveu a atriz na sua publicação.

Dia a dia com a Duda Reis como mãe

Na mídia, Duda Reis compartilha com seus seguidores como têm sido os dias com sua filha e conversa com seu marido sobre a expectativa pela chegada da bebê. Antes do primeiro mêsversário, Duda fez uma publicação emocionante e escreveu na legenda: "29 dias sentindo o meu coração fora do peito, 29 dias sentindo Deus mais próximo do que nunca, 29 dias sentindo o maior amor que poderíamos sentir. Que jornada única e divina tem sido ser seus pais, minha filha."

Recentemente, em um de seus stories, a influenciadora postou um vídeo antigo de uma viagem a Orlando, em que a atriz segurou uma boneca e a apelidou de Aurora. Desde a adolescência, ela desejava ter uma filha com esse nome, algo que sempre foi um sonho para ela.

