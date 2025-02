Duda Reis mostra look da filha para tirar passaporte: 'Viagem marcada'

Em suas redes sociais, Duda Reis mostrou o look da filha Aurora, de um mês, para tirar o passaporte e contou que já tem viagem marcada com a pequena

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 3, a digital influencer mostrou um momento especial com a filha Aurora, de um mês, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

Em seu Instagram Stories, a famosa mostrou a pequena pronta para tirar o passaporte e ainda revelou que já tem uma viagem programada.

"Oi titias. Conta o que você vai fazer hoje. Hoje eu vou tirar meu passaporte para a gente viajar com o papai e com a mamãe. Já tem viagem marcada, né Aurora? Para junho, com a família toda", disse ela.

Em seguida, Duda mostrou Aurora com um look fofíssimo composto por um macacão todo rosa e um lacinho na cabeça. "Looks aprovados?", perguntou a mamãe coruja.

Comemoração

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. No último domingo, 2, a famosa realizou uma festa para celebrar o primeiro mês da filha Aurora, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

Nesta segunda-feira, 3, a digital influencer publicou em sua conta no Instagram novas imagens da comemoração, que teve como tema a princesa Aurora, da Disney. A decoração foi toda em tons de rosa e repleta de flores.

A bebê surgiu com um look todo rosa e Duda apostou em um vestido estampado da mesma cor, para combinar com a filha. "Ainda sobre ontem", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Duda Reis encantou os seguidores das redes sociais na sexta-feira, 31, ao compartilhar um vídeo com imagens inéditas do dia do nascimento de Aurora, sua primeira filha com Eduardo Nunes.

Na gravação, a atriz e influenciadora digital aparece na maternidade com o marido e se preparando para o parto. Ela também mostrou a decoração do quarto e o momento em que pegou a herdeira no colo pela primeira vez.

Leia também: Duda Reis posa com a filha e beleza da menina choca os fãs