Alerta fofura! Atualizando as redes sociais, Duda Reis se derreteu ao dividir um momento especial ao lado da filha, Aurora

Nesta segunda-feira, 17, Duda Reis encantou os seguidores ao compartilhar um novo registro ao lado da filha , Aurora, de dois meses. Na imagem, a atriz se derreteu pela pequena, fruto de seu casamento com Du Nunes, que surgiu dormindo tranquilamente.

"Amo muito ela", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Recentemente, Duda usou as redes sociais para revelar que apesar de ser bem pequena, Aurora possui uma personalidade forte. "Essa pessoa aqui é muito mandona. 'Tem que ser do meu jeito'. A gente tem que ficar com ela para a frente e tem que ficar andando com ela. Se senta com ela, tem que levantar na hora. Acostumei mal, né Aurora?", disse a mamãe coruja.

Veja o registro:

Duda Reis se derrete pela filha, Aurora. Foto: Reprodução/Instagram

Quarto de Aurora

A atriz Duda Reis, de 23 anos, compartilhou em suas redes sociais, na terça-feira, 11, como é o quarto de sua filha, Aurora. A bebê, que completou um mês de vida no dia 2 de fevereiro, é fruto do casamento de Duda com o cabeleireiro Du Nunes, e vem encantando os seguidores do casal desde o nascimento.

Desta vez, Duda mostrou o cantinho de sua filha, que possui muitos tons de rosa nas paredes, roupas e objetos, além de móveis em tons de branco. Objetos como o travesseiro e potes de higiene estão personalizados com a inicial e o nome de Aurora. A parede do quarto é decorada com ilustrações de uma floresta encantada e colorida.

Para completar o ambiente acolhedor, a influenciadora ainda contou com uma cadeira confortável para amamentação e livros infantis ao lado, criando um espaço cheio de carinho e amor para a pequena Aurora.

"Agora sim, o quartinho da Aurora. Não ficou a coisa mais linda? Saiu exatamente como eu imaginava, um sonho, de princesa!", escreveu a atriz na sua publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Leia também:Duda Reis encanta ao exibir momento carinhoso com a filha, Aurora