Duda Reis encanta em novas fotos com a filha e se declara: 'Amada'

Duda Reis publicou em suas redes sociais algumas fotos de um ensaio fotográfico ao lado da filha Aurora, de apenas um mês

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Ao que parece, a famosa está radiante com a filha Aurora, de apenas um mês, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

Nesta quinta-feira, 6, a artista publicou em sua conta no Instagram algumas fotos de um ensaio fotográfico que realizou com a pequena. Nas imagens, Duda surgiu com um look todo preto, enquanto Aurora, que estava sem roupa, dormia tranquilamente em seus braços.

Na legenda, a mamãe coruja se declarou. "Minha filha, eu espero que você sempre saiba o quão amada você é e o quão a sua existência é capaz de iluminar qualquer lugar", escreveu ela.

Defendeu!

Recentemente, a famosa deu à luz à Aurora, sua primeira filha com o marido Eduardo Nunes.

Em sua conta no Instagram, Duda fez um relato sincero sobre amamentação e revelou que não gostou da experiência, preferindo alimentar a filha com seu leite ordenhado ou com fórmula infantil.

Nos comentários, a artista foi bastante critcada por outras mulheres, que afirmaram que a amamentação é muito importante nos primeiros meses de vida do bebê.

Eduardo Nunes fez questão de sair em defesa da amada. "Não tem problema nenhum, meu amor. Só a gente sabe o quanto cuidamos e amamos nossa pequenina. Independente de peito ou fórmula, ela vai ser saudável e amada, e isso que importa. E se alguém não gostar, problema de quem não gostar. Te amo", disse ele.

"As pessoas falam que a pior parte da maternidade são as mães que julgam outras mães, e isso é verdade. É uma coisa surreal! Dá até medo de falar, mas acho que muita gente vai se identificar comigo. Eu não gostei de amamentar. Para mim, a experiência não foi nada boa, foi super dolorida e até um pouco traumática. Só que consigo me resolver muito bem, até pela rede de apoio que tenho, emocionalmente falando. Sou muito dedicada em terapia, em me conhecer e me cuidar", iniciou Duda, em seu relato.

