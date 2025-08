Duda Reis encanta com fotos inéditas da filha em data especial: 'Minha vida'

A atriz e influenciadora digital Duda Reis compartilhou fotos encantadoras da filha, Aurora, que completou sete meses de vida

Duda Reis encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma sequência de fotos encantadoras da filha, Aurora. A menina, fruto de seu casamento com o empresário Du Nunes, completou sete meses de vida neste sábado, 2.

Em seu perfil oficial, a atriz e influenciadora digital postou fotos de vários momentos com a herdeira em casa e também durante passeios com a família e escreveu uma bela declaração, ressaltando que a menina é um presente de Deus para a sua vida.

"Hoje o amor da minha vida completa 7 meses. O tempo está passando muito rápido, mas a única coisa que consigo é agradecer a Deus por ter me dado esse presente divino que é ser mãe da minha Aurora", afirmou ela no começo do texto.

Em seguida, Duda confessou que sempre sonhou com a filha. "Aurora é meu sonho desde que me entendo por gente, quando era criança já sonhava com ela exatamente do jeitinho que ela é e ver agora minha promessa nos meus braços é algo inenarrável", acrescentou.

Por fim, a famosa se declarou para a bebê. "Filha, mamãe e papai vão sempre cuidar de você, te proteger e te guiar pelo melhor caminho. Te amo desde antes e te amo até todas as próximas vidas! Eu e você somos coisas de alma", finalizou.

O post recebeu diversas curtidas e comentários dos internautas. "Ela é muito fofa", disse uma seguidora. "A mistura perfeita da Duda e do Du", escreveu outra. "Deus abençoou você com um bom marido e vocês formaram uma família linda, depois da tempestade veio a abonança! Seus pais devem estar muito felizes", falou uma fã. "A Aurora é tão linda e querida! Pude conhecer um pouquinho num voo que fizemos juntas e vi o quanto ela é especial! Parabéns ao papai e a mamãe! Ela realmente é uma princesa!", comentou a atriz Sophia Valverde.

Duda Reis detalha cirurgias plásticas após engordar 27 kg na gravidez

A influenciadora digital Duda Reis, de 24 anos, anunciou que passou por uma cirurgia plástica após dar à luz sua filha, Aurora, fruto do relacionamento com o cabeleireiro Du Nunes. Segundo Duda, o ganho de peso durante a gravidez e o excesso de pele a deixaram insegura, motivando o procedimento.

Em um vídeo publicado no TikTok, a influenciadora explicou: "Eu contei pra vocês que na minha gestação eu engordei 27 quilos. E foi muito. Eu estava abaixo do peso quando eu engravidei". Ela afirmou que conseguiu emagrecer após o parto, mas o excesso de pele, especialmente no peito, continuava incomodando.

"Meu peito, para vocês terem uma noção, ele caiu 10 centímetros. É uma medida que a gente faz nas consultas com o médico. E quando eu puxava meu peito, vinha pele até aqui. Eu estava muito insegura com isso", desabafou.

Duda optou por fazer mastopexia para corrigir a flacidez, além de colocar implantes de silicone de 220 ml, com 80% posicionados abaixo do músculo e 20% acima. Aproveitando a cirurgia, também realizou procedimentos nos flancos e nas costas. A influenciadora retirou os drenos e comemorou a recuperação tranquila: "Estou super feliz com o resultado."

Ela ainda contou que recebeu apoio da pediatra de Aurora, que recomendou o momento para a cirurgia. "A pediatra da Aurora falou: 'Cara, faz. Faz agora. Aproveita e faz agora, [...] porque daqui a pouco ela vai demandar ainda mais do seu físico'", disse duda. "Não estou incentivando nada, estou apenas contando minha experiência. Não tem certo ou errado, mas existe o que funciona para mim", finalizou.

