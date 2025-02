Duda Reis encanta ao exibir momento carinhoso com a filha, Aurora

Alerta fofura! Atualizando as redes sociais, Duda Reis transbordou alegria ao compartilhar um novo registro com a filha, Aurora: "Cada dia mais linda"

Na manhã desta quarta-feira, 5, Duda Reis deixou os seguidores apaixonados ao compartilhar um novo registro ao lado da filha, Aurora, de um mês, fruto do casamento com o cabeleireiro Eduardo Nunes.

Nos Stories do Instagram, a atriz surgiu com a pequena no colo, compartilhando que levaria a bebê para o pediatra. "Bom dia, pessoal! Cada dia mais linda e mais rosa", declarou ela na sequência.

E não é só a mamãe que está se derretendo por Aurora! Na última terça-feira, 28, Duda contou nos Stories do Instagram que sua família já tem altas expectativas para um segundo bebê. "Olha, eu não sei o que tenho com esse povo aqui de casa. Todo mundo assim: tira esse chip [anticoncepcional]. É o Du [marido], minha mãe, a Ruth [cuidadora do bebê], meu pai, meus sogros", disse ela na ocasião, em tom humorado.

Veja os stories de Duda:

Duda Reis mostra imagens inéditas do nascimento da filha

Duda Reis encantou os seguidores das redes sociais na quinta-feira, 31, ao compartilhar um vídeo com imagens inéditas do dia do nascimento de Aurora, sua primeira filha com Eduardo Nunes.

Na gravação, a atriz e influenciadora digital aparece na maternidade com o marido e se preparando para o parto. Ela também mostrou a decoração do quarto e o momento em que pegou a herdeira no colo pela primeira vez.

"Em 2 dias a Aurora completa 1 mês de vida e não poderia deixar de compartilhar o vídeo completo do dia que ela veio ao mundo. 29 dias sentindo o meu coração fora do peito, 29 dias sentindo Deus mais próximo do que nunca, 29 dias sentindo o maior amor que poderíamos sentir. Que jornada única e divina tem sido ser seus pais, minha filha!", declarou a mamãe na legenda. Veja os registros!

