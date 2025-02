Duda Reis elege look elegante para curtir passeio com a filha, Aurora

Atualizando as redes sociais, Duda Reis encantou os fãs ao posar com look neutro durante passeio com a filha: "Amando ter esses momentos"

Nesta terça-feira, 4, Duda Reis usou as redes sociais para exibir registros de um dia de passeio com a filha, Aurora, de um mês, fruto do casamento com o cabeleireiro Eduardo Nunes. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora posou com um look neutro, acompanhado de uma grande bolsa preta.

"Pra 2025: hot mama energy", escreveu ela na legenda da publicação, que, traduzida para o português, significa "energia de mãe gostosa". "Amando ter esses momentos com a minha princesa", completou Duda.

Nos comentários, fãs e seguidores capricharam nos elogios. "Muito chiquee, vocês são lindas, que Deus abençoe vocês sempre!!", desejou uma internauta. "Muito linda nessa paleta de cores, você é a melhor", ressaltou outra. "Gataa", declarou Du Nunes.

Amamentação

Na quarta-feira, 29, Duda Reis usou as redes sociais para relatar como está sendo sua experiência com a amamentação de Aurora, de quase um mês, fruto do casamento com o cabeleireiro Eduardo Nunes. Em seu perfil oficial no TikTok, a influenciadora confessou que passou por um período de autocobrança por conta da pressão externa.

"As pessoas falam que a pior parte da maternidade são as mães que julgam outras mães, e isso é verdade. É uma coisa surreal! Dá até medo de falar, mas acho que muita gente vai se identificar comigo. Eu não gostei de amamentar. Para mim, a experiência não foi nada boa, foi super dolorida e até um pouco traumática. Só que consigo me resolver muito bem, até pela rede de apoio que tenho, emocionalmente falando. Sou muito dedicada em terapia, em me conhecer e me cuidar", iniciou.

"Aurora é aquele tipo de bebê que está mamando e, apenas do nada, não tem a menor explicação, ela [morde]... no bico do meu peito. Não consigo sentir que talvez ela tenha desencaixado ou saído. É uma coisa de milésimo de segundo. E na hora que ela abocanha o bico do peito... nas primeiras semanas, meu peito sangrava. Ela mordia um, sangrava e doía muito. Passava para o próximo, mesma coisa: tudo bem, tudo certo, do nada... de novo! E sangrava", relatou a mamãe coruja.

Na sequência, Duda compartilhou que usava laser e pomada para tratar os machucados do mamilo, mas continuava se machucando no momento da amamentação. Confira o relato completo!

