DJ Buarque fica surpreso ao ouvir a primeira palavra do filho; veja vídeo

O DJ Buarque dividiu um novo momento inesquecível envolvendo seu filho, Kaleb, de 11 meses, de seu relacionamento com Bia Miranda

O DJ Buarquedividiu com o público um novo momento inesquecível envolvendo seu filho, Kaleb, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bia Miranda. Nesta quinta-feira, 2 2, ele fez uma publicação nas redes sociais para contar que o pequeno falou sua primeira palavra.

No vídeo compartilhado, ele aparece com o filho no colo e se surpreende ao ouvir o menino dizer “papai” "Sua primeira palavra na vida foi PAPAI! Obrigado meu Deus, MEU FILHO FALOOOOOOOU PAPAI!", celebrou ele na legenda da publicação.

E o momento também encantou os internautas. "Ah, é muito lindo eu estava esperando esse momento que criança abençoada", comentou uma. "Meu Deus, quanta fofura desse anjo", elogiou outra. "Depois que começa não para mais de falar", sugeriu uma terceira pessoa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BUARQUE (@buarque)

O nascimento do filho de DJ Buarque e Bia Miranda

Vale lembrar que o filho de DJ Buarque e Bia Miranda nasceu em junhode 2024. Após o parto, a ex-Fazenda recebeu uma uma bela homenagem do então namorado, que a exaltou por sua força e coragem durante o parto do bebê.

"Pedi sua permissão para poder postar o vídeo mais lindo da minha vida e você deixou. Ontem assisti a maior cena de toda a minha vida. Você foi uma guerreira, uma leoa, venceu mais uma batalha na sua vida. Se eu tenho orgulho da mulher que você é, imagina o Kaleb quando crescer? Você vai ser a maior inspiração para ele, pode ter certeza", iniciou ele.

"Você gerou uma vida, ver a sua determinação, sua garra, a dor em todas essas horas, foi uma experiência que nunca mais vou tirar da minha memória!. Tudo foi apenas você, Deus e Kaleb. Sim, eu estava ali, mas apenas servindo como bengala, de mãos atadas e só me restava te dar apoio moral. Espero ter correspondido da melhor maneira possível, caso não tenha, me desculpa, nosso próximo filho eu acerto", completou o namorado de Bia Miranda.

Leia também: Bia Miranda e DJ Buarque anunciam término da relação: 'Respeito'