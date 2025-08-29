Discreta, Andréia Horta divide clique encantador com a filha

A atriz Andréia Horta explodiu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto rara de Yolanda, sua filha com o ator Ravel Andrade

Andréia Horta encarou os seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 29, ao compartilhar um clique raro da filha, Yolanda, de oito meses, fruto de seu relacionamento com o ator Ravel Andrade.

Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz postou nos Stories do Instagram uma foto em que a herdeira aparece no colo do papai e ela está tomando um café na sala. Os três estão na sala de espera de um consultório, antes da menina ser atendida pelo médico. "Na pediatra e a base de café hoje", confessou Andréia na legenda da publicação.

No dia 27 de julho, a atriz Andréia Horta completou 42 anos e celebrou a data especial ao lado da filha, Yolanda. Nas redes sociais, a estrela mostrou imagens com a herdeira no colo durante a celebração com amigos e familiares. "27 de julho de 2025. Hoje nasci multiplicada. Disse a Deus: ó Tempo permita me continuar", disse ela na legenda.

Em entrevista ao site Gshow, a artista refletiu sobre completar 42 anos após a maternidade. "Amo fazer aniversário e sempre convido todas as pessoas que gosto muito. Vai chegando a última hora, vou ligando para mais gente. Meus aniversários sempre são muito cheios. Esse ano estou tão feliz que vou comemorar com uma felicidade danada, mas [só] com minha filha e minha família, de tão especial que é. A maternidade foi um acontecimento bastante desejado na minha vida e estou muito feliz", afirmou.

Confira:

Andréia Horta posta foto da filha - Foto: Instagram

Ravel posta fotos em família

O ator Ravel Andrade encantou o público ao compartilhar uma bela homenagem à esposa, a atriz Andréia Horta. Em comemoração ao Dia das Mães, o artista compartilhou fotos inéditas da amada com a filha, Yolanda.

Nas imagens, as duas aparecem durante uma viagem a Madri, na Espanha, e a atriz também foi clicada amamentando a filha. "A primeira foto é em Madrid, no dia 04/05. Para nossa surpresa, era Dia das Mães lá. Ficamos sabendo porque a senhora ao lado da Andréia deu parabéns a ela. Não entendemos no início, e, quando a ficha caiu, a felicidade foi tamanha. Ela merece — logo no primeiro ano, dois dias para celebrar!", iniciou ele na legenda.

E complementou: "Andréia tem o dom do amor imenso, dom de mãe. Esse milagre divino chamado Yolanda tirou a sorte grande. Feliz Dia das Mães, meu amor. Você me inspira todos os dias com essa força que só uma mãe tem. Companheira de tantas aventuras, de tantas alegrias… Te amamos com muita força".

Nos comentários da publicação, Andréia Horta respondeu: "Meu amor, com você, por você essa alegria foi possível!!! Te amo total". E outros internautas elogiaram a atriz. "Que lindo e comovente esse texto! Que lindos vocês três", disse uma. "Que amor", escreveu outra. "Coisa mais linda!", postou uma terceira pessoa. Veja a publicação!

