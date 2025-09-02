Descubra o significado por trás do nome da filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro

A influenciadora e coach fitness Maíra Cardi revelou nesta terça-feira, 2, o nome de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro

A influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardi revelou nesta terça-feira, 2, o nome de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro. Em uma publicação nas redes sociais, o casal anunciou que a bebê se chamará Eloáh Cardi Nigro. Que tal descobrir o significado por trás do nome escolhido?

Segundo a revista Crescer, o nome tem origem na palavra hebraica "Elóah", que significa "Deus" ou "Deusa". Eloá transmite delicadeza, força e ligação com o divino, sendo uma escolha popular entre quem busca um nome único e com forte significado espiritual.

Como foi a escolha do nome?

Durante uma viagem luxuosa pela Europa com a família, o casal contou ter recebido um direcionamento divino para escolher o nome da filha. Em um vídeo publicado nas redes sociais Maíra Cardi e Thiago Nigro revelaram que, após orarem e pedirem sinais a Deus, foram conduzidos a dois nomes de mesmo significado bíblico, mas com grafias diferentes: Eloáh e Elohí.

No fim, decidiram que a bebê se chamará Eloáh Cardi Nigro. "Inclusive, foi um dos primeiros nomes que a Sophia falou [...] E aí, a gente botou significado na Bíblia e tanto Elohi quanto Eloah tem o mesmo significado que é de Deus ou Deus."

O casal também citou os nomes que foram cogitados. "Eu queria Ayla ou Gaia. O Ayla, é porque a gente tinha decidido que se a gente tivesse gêmeas, ia ser Ayla e Maíla", disse a empresária.

Vale lembrar que Eloáh é a primeira filha do casal. Maíra também é mãe de Sophia, de 6 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar, e de Lucas, de 24, filho de sua união com Nelson Rangel.

Enxoval da filha

Recentemente, Maíra Cardi publicou nas redes sociais um vídeo mostrando algumas das peças compradas para o enxoval da bebê e refletiu sobre o alto valor das roupas infantis. "Eu estou aqui com minha malinha de coisas que eu comprei para a neném. É umas coisas muito fofas, né? Passa muito rápido, então eu peguei coisas desde um mês, bonitinhas, pequenininhas. É muito bizarro as coisinhas pititicas das criancinhas, o tanto que é caro. Uns trens que não fazem sentido nenhum", iniciou.

"Você vai pagando o preço de um vestido de adulto para esse toco de roupa. Por que se você não gostou com o tecido? Pela lógica, esse pedaço de pano deveria ser barato, porque normalmente, quando você vai em uma costureira, paga pelo metro do tecido. Mas por que roupa de bebê é tão caro se é tão pequenininho? Tem o trabalho da costura, que a gente não pode desconsiderar, mas tinha que ser mais barato pelo tamanho do tecido e pelo tanto que a gente usa", continuou sua reflexão.

E pontuou: "Mas o que acontece? Eles se apegam no nosso emocional de mãe. Em geral, o primeiro filho, ou cria-se uma expectativa mesmo não sendo o primeiro. Então, você compra o que for necessário ou gasta o que for necessário em uma festa. Não estamos falando do pedaço de roupa, e sim do seu sonho de ser mãe e ver seu filho vestidinho. Então, eu acho que o mercado se aproveita do seu sonho e finca a faca."

