Depois de perder 1 filho, influencer Karine Carrijo dá à luz gêmeos

A influencer Karine Carrijo anuncia o nascimento dos gêmeos Isaac e Isabel, que nasceram um ano e meio depois de perda de um bebê aos 9 meses de gestação

A influenciadora digital Karine Carrijo deu à luz gêmeos, Isaac e Isabel, nesta semana. A estrela anunciou o nascimento dos bebês com um vídeo emocionante do parto e disse: “A dupla honra de Deus chegou”.

Os bebês precisaram ser levados para a UTI Neonatal para ficarem em observação, mas já estão se recuperando. Inclusive, Karine contou que eles já conseguiram mamar e devem ir para o quarto em breve.

Os gêmeos nasceram um ano e meio após Karine sofrer a dor de perder um filho, Levi, aos 9 meses de gestação. O primeiro filho dela morreu antes do nascimento e deixou a família de luto por um longo período. Depois de ressignificarem a partida de Levi, Karine e seu marido conseguiram seguir adiante e engravidaram de gêmeos.

"A partida do nosso filho Levi deixou um vazio tão profundo em nossa vida que parece impossível de ser preenchido. Foi um período em que nossa fé foi desafiada como nunca antes. Eu me perguntava porque deus tinha permitido isso, qual era o propósito no meio de tanta dor. Em meio ao caos, Deus se fez presente. Ele nos deu força para levantar da cama e colocou em nosso coração a promessa de que, apesar de tudo, viveríamos algo novo. Passamos a acreditar, mesmo sem entender, que tinha algo maior para nossa família”, afirmou ela ao anunciar a nova gravidez.

E completou: "Às vezes, quando você pede por um milagre, você recebe dois. Estou grávida. Deus transbordou a nossa casa e nos deu gêmeos. Estou dando a dupla honra de Deus. É sobre como Deus pode transformar qualquer luto em festa. Deus não nos abandonou. Ele é especialista em ressuscitar sonhos, transformar lágrimas em testemunhos e escrever histórias que superam qualquer entendimento. A dupla honra de Deus”.