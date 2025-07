Dani Calabresa revela qual tipo de parto deseja para o nascimento do primeiro filho

Na reta final da gravidez, a humorista Dani Calabresa falou sobre os detalhes da gestação e compartilhou suas expectativas para o parto

A humorista Dani Calabresa está no 9º mês da gravidez de seu primeiro filho, que vai se chamar Bernardo, e é fruto de seu relacionamento com o publicitário Richard Neuman. Em uma entrevista ao O Globo sobre os detalhes da gestação, a artista contou quais são as expectativas para o parto.

"Minha preferência seria que eu sentisse algo como "é xixi, é pum… meu Deus, a criança já saiu". Estou nas mãos de Deus, o que for mais seguro para ele e para mim, mas gostaria muito de ter um parto natural. Sinto uma sensação forte de que será assim, que ele vai encaixar e passar", pontuou.

E ela contou como está se preparando para o momento. "Estou fazendo um trabalho muito legal com uma fisioterapeuta pélvica, que estou apaixonada. Ela é pioneira em levar a informação de que isso já devia existir há muito tempo, de como a mulher consegue preparar o corpo para ser natural. Estou gostando tanto, estamos numa sintonia tão boa, que estou sentindo que vai dar certo", detalhou.

Ainda durante o papo, Dani Calabresa contou que pretende se dedicar integralmente ao filho após o nascimento. "Quero viver essa fase única e especial. Se surgir algum trabalho imperdível, espero poder adiar. Não sei se em três meses poderei fazer algum projeto, mas meu principal objetivo é ser mãe do Bernardo".

Como é o quarto do filho de Dani Calabresa?

Recentemente, Dani Calabresa mostrou que decorou o quarto do filho com o tema da animação Mickey Mouse. Nos vídeos publicados nos stories de seu perfil no Instagram, a humorista declarou: "Bernardo ainda não chegou, mas eu não quero sair do quarto dele. Olha o papel de parede. Vamos chorar! Coisa mais linda. Virou o canto da casa mais lindo, mais gostoso e mais especial", disse.

