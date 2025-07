Dani Calabresa mostra as suas lembrancinhas de maternidade

Mãe de primeira viagem, Dani Calabresa encanta ao mostrar as lembrancinhas que escolheu para receber as visitas na maternidade

A humorista Dani Calabresa já é mamãe de primeira viagem! O filho dela, Bernardo, nasceu há poucos dias e foi recebido com muita alegria pela família. Tanto que a artista organizou várias lembrancinhas para oferecer para as visitas na maternidade.

Nesta terça-feira, 22, ela mostrou os detalhes de vários itens fofos que estavam no quarto da maternidade. Entre as lembrancinhas, ela colocou velas perfumadas, pratinho de cerâmica para joias, docinhos personalizados e lata de cookies.

O nascimento do filho de Dani Calabresa

No dia 17 de julho, Dani Calabresa anunciou o nascimento de seu primeiro filho, Bernardo, que é fruto de seu relacionamento com o publicitário Richard Neuman. O pequeno veio ao mundo na última terça-feira, 8, na Maternidade Pro Matre Paulista.

Na publicação, ela compartilhou uma foto tirada logo após o nascimento do bebê. A imagem mostra os pés do recém-nascido sendo segurados por mãos com luvas. "Nosso bebê Bernardo chegou. 08 de julho. O coração que batia aqui dentro, agora tá aqui fora, fazendo o nosso transbordar de AMOR. Melhor sensação do mundo!!!! obrigada meu Deus!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

O significado de Bernardo

O bebê recebeu o nome de Bernardo, que tem um significado especial. Saiba qual é: O nome Bernardo tem origem germânica e vem da união das palavras urso e forte/corajoso. Então, este nome traz o significado de força e bravura.

Quando Dani Calabresa revelou qual é o nome do filho, ela também falou sobre os significados que chamaram a sua atenção na hora da escolha. "Qual é o significado de Bernardo? Aqui, ele é forte como um urso. Os significados atrelados ao nome Bernardo evocam força e destreza. Isso acontece, pois o nome Bernardo é formado pela junção dos elementos germânicos ‘ber’, que quer dizer ‘urso’, e ‘hart’, que significa ‘forte'", revelou na época.