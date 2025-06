Dani Calabresa mostra o quarto do filho na reta final da gravidez; vídeo

A humorista Dani Calabresa revela detalhes do cômodo que irá receber Bernardo, fruto do relacionamento com o marido, Richard Neuman; confira!

Na noite desta quarta-feira, 25, a humorista Dani Calabresa decidiu mostrar o preparativos finais do quarto do primogênito, Bernardo, fruto do seu casamento com Richard Neuman . Na reta final da gravidez, a comediante fez um tour detalhado pelo cômodo e ficou emocionada ao revelar os detalhes do ambiente cuidadosamente.

O quarto de Bernardo foi decorado a partir da animação Mickey Mouse. Nos vídeos publicados nos stories de seu perfil no Instagram, Dani declarou:

"Bernardo ainda não chegou, mas eu não quero sair do quarto dele. Olha o papel de parede. Vamos chorar! Coisa mais linda. Virou o canto da casa mais lindo, mais gostoso e mais especial", disse.

E confessou que está com medo de que o quarto termine só quando a bolsa estourar.

"Está quase pronto (risos)", falou ao mostrar o teto sem lustre. "Acho que tudo tem que ser com emoção. O quarto tem que ficar pronto com a bolsa estourando, enquanto a gente monta a cadeirinha do carro, aprende a usar lixinha da unha... Mas graça a Deus veio a equipe de organizadores para ajudar. Está tudo etiquetado! Isso muda a vida. A gente enxerga o que a gente tem", adicionou.

Confira, abaixo, os primeiros registros do quarto de Bernardo:

A escolha do nome do filho

Dani Calabresa explicou que a escolha do nome Bernardo é inspirado no personagem Bernardo Ratinho, da Sociedade de Ajuda e Resgate - ratinhos que ajudam pessoas necessitadas. Ele é definido como uma figura tímida, mas corajosa.

Nesta terça-feira, 24, Dani Calabresa usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para mostrar o tamanho de sua barriga de grávida no 9º mês da gravidez de seu primeiro filho.

Na publicação, ela apareceu em frente ao espelho: "Eu já estou com o lookinho de ir buscar na escola. A mamãe colocou rapidinho o que deu: a calça de gestante. Tem que embrulhar bem a pança porque o Bernardo quer dar oi para vocês. E que conforto isso aqui. Eu não quero julgamentos". Veja!

