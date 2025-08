Dani Calabresa encanta com clique amamentando o filho: 'O maior amor'

A humorista Dani Calabresa compartilhou um clique encantador com o filho, Bernardo, para celebrar o Dia da Amamentação; confira!

Dani Calabresa usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 1º, para compartilhar uma nova foto com o filho, Bernardo, que nasceu no dia 8 de julho.

Na foto postada em seu perfil oficial, a humorista aparece amamentando o herdeiro, fruto de seu relacionamento com o publicitário Richard Neuman, e contou como está sendo essa fase.

"Meu filho acha que o peito é tipo Netflix: ele pausa, volta, maratona… e eu sou a tela 24h rs. Descobrindo como amamentar é gostoso, emocionante, desafiador, difícil, dolorido e gostoso de novo rs. Descobrindo que a gente sabe ser mãe, do nosso jeito, por instinto e por amor, o maior amor", disse a mamãe de primeira viagem.

Dani também aproveitou para celebrar o Dia da Amamentação, comemorado neste dia 1º. "Feliz Dia da Amamentação pra todas as mães que estão nessa maratona de amor e leite! Somos incríveis! Beijo nos bico de todas rs #DiaDaAmamentação", finalizou.

A publicação encantou os internautas. "Que foto linda", escreveu a atriz Tata Werneck. "Parabéns, muitas bênçãos", disse a apresentadora Lívia Andrade. "Tão lindo vendo seu sonho em seus braços! Deus abençoe ainda mais essa família linda", falou uma seguidora.

Confira:

