Dani Calabresa encanta ao mostrar vídeo dos primeiros momentos com o filho

Dani Calabresa mostrou os primeiros momentos com o filho, detalhes da decoração na maternidade e as lembrancinhas escolhidas; veja vídeo

A humorista Dani Calabresa encantou os seguidores ao dividir novos registros com o filho recém-nascido, Bernardo. O bebê, fruto de seu casamento com Richard Neuman, chegou ao mundo em julho, em uma maternidade em São Paulo.

Em seu perfil oficial, Dani publicou um vídeo exibindo os primeiros momentos com o pequeno ainda no hospital. Nas imagens, a artista aparece admirando o bebê junto com o marido. Um registro especial da humorista amamentando Bernardo também foi compartilhado por ela.

Além dos primeiros momentos do casal com o herdeiro logo após o nascimento, Dani Calabresa também mostrou detalhes das lembrancinhas escolhidas para entregar aos familiares e amigos que os visitaram na maternidade. Entre os itens estavam velas perfumadas, pratinho de cerâmica para joias, docinhos personalizados, latas de cookies, bem-nascidos, chocolates e água.

A decoração do quarto da maternidade também foi revelada pela humorista: o local contou com almofadas personalizadas com a inicial do bebê, paninhos, arranjos de flores, porta-retratos com fotos de Dani Calabresa grávida e um quadro na porta de entrada com desenhos bordados representando a família.

Confira a publicação de Dani Calabresa:

O significado do nome Bernardo

O bebê de Dani Calabresa recebeu o nome de Bernardo, que tem um significado especial: de origem germânica, ele vem da união das palavras urso e forte/corajoso. Quando a humorista revelou o nome do filho, ela também falou sobre os significados que chamaram a sua atenção na hora da escolha.

"Qual é o significado de Bernardo? Aqui, ele é forte como um urso. Os significados atrelados ao nome Bernardo evocam força e destreza. Isso acontece, pois o nome Bernardo é formado pela junção dos elementos germânicos ‘ber’, que quer dizer ‘urso’, e ‘hart’, que significa ‘forte'", revelou ela, na época.

