Dani Calabresa dá spoiler do nome do bebê: 'Tem a ver'

Dani Calabresa, que está à espera de seu primeiro filho, deu algumas dicas para os seguidores tentaram advinhar qual será o nome do bebê

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

A humorista está à espera de seu primeiro filho, fruto de seu casamento com Richard Neuman. O bebê será um menino e ainda não teve o nome revelado.

Porém, nesta sexta-feira, 9, a famosa surgiu em um vídeo ao lado do seu cachorro Pingo e deu algumas dicas sobre o nome do bebê, mostrando que já se decidiu.

"Gente, finalmente chegou o momento de revelar qual vai ser o nome do irmãozinho. Será que a gente conta ou a gente dá uma dica? Vamos dar uma dica. É um bicho bem lindo, bem fofinho. Tem a ver com Disney e tem a ver com boina. Qual o nome do nosso nenezinho? Valendo", disse ela.

Nos comentários, a principal aposta é de que o bebê se chamará Bernardo, fazendo referência a um dos personagens principais de Bernardo e Bianca, clássico da Disney.

Anúncio da gravidez

A humorista Dani Calabresa, de 43 anos, anunciou que está grávida pela primeira vez! Em janeiro este ano, ela contou a novidade para seus fãs por meio de um álbum de fotos nas redes sociais.

Nas imagens, o marido dela, o publicitário Richard J. Neuman, apareceu segurando um teste de gravidez enquanto ela exibia a barriguinha em crescimento ao fundo.

“Temos um turu-turinho aqui dentro. Obrigada meu Deus! A gente estava doido para contar para vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?”, disse ela na legenda.

Dani estava com quatro meses de gestação. Ela está casada há dois anos. A humorista já tinha contado sobre o desejo de ser mãe. Ela disse que o desejo de ter filhos aumentou após conhecer o seu marido e que ela chegou a congelar óvulos para ser mãe mais para a frente.

