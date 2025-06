Dani Calabresa completa 37 semanas de gravidez e mostra como está sua barriga

A humorista Dani Calabresa usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para mostrar o tamanho de sua barriga de grávida. Veja!

A humorista Dani Calabresa usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para mostrar o tamanho de sua barriga de grávida. A apresentadora está no 9º mês da gravidez de seu primeiro filho, que vai se chamar Bernardo, e é fruto de seu relacionamento com o publicitário Richard Neuman.

Na publicação, ela apareceu em frente ao espelho e compartilhou que completou 37 semanas de gestação. E falou sobre a escolha de um look confortável. "Eu já estou com o lookinho de ir buscar na escola. A mamãe colocou rapidinho o que deu: a calça de gestante. Tem que embrulhar bem a pança porque o Bernardo quer dar oi para vocês. E que conforto isso aqui. Eu não quero julgamentos."

Dani Calabresa mostra tamanho da barriga - Foto: Reprodução/Instagram

Como Dani Calabresa anunciou a gravidez?

A humorista Dani Calabresa anunciou sua primeira gravidez em janeiro deste ano. Para compartilhar a novidade com os fãs, ela publicou um álbum de fotos nas redes sociais. Nas imagens, seu marido, o publicitário Richard J. Neuman, aparece segurando o teste de gravidez enquanto ela exibe a barriguinha em crescimento ao fundo.

"Temos um turu-turinho aqui dentro. Obrigada meu Deus! A gente estava doido para contar para vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?", disse a artista na legenda da publicação.

Já o nome do bebê foi revelado pela artista junto com o marido, Richard Neuman, através de um vídeo divertido. No registro publicado nas redes sociais, o casal revelou que o pequeno se chamará Bernardo. A escolha aconteceu através do filme infantil Bernardo e Bianca.

Leia também: Dani Calabresa diz que passou por cirurgia após perder bebê

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniella Giusti 🍕 (@danicalabresa)