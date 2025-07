Dani Calabresa anuncia nascimento do filho e mostra primeira foto do bebê

A humorista Dani Calabresa anunciou o nascimento de seu primeiro filho, Bernardo, que é fruto de seu relacionamento com o publicitário Richard Neuman

A humorista Dani Calabresa já é mamãe! Nesta quinta-feira, 17, ela anunciou o nascimento de seu primeiro filho, Bernardo, que é fruto de seu relacionamento com o publicitário Richard Neuman. O pequeno veio ao mundo na última terça-feira, 8, na Maternidade Pro Matre Paulista.

Na publicação, ela compartilhou uma foto tirada logo após o nascimento do bebê. A imagem mostra os pés do recém-nascido sendo segurados por mãos com luvas. "Nosso bebê Bernardo chegou. 08 de julho. O coração que batia aqui dentro, agora tá aqui fora, fazendo o nosso transbordar de AMOR. Melhor sensação do mundo!!!! obrigada meu Deus!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, internautas celebraram a novidade. "Que momento especial, Dani!!! Que o Bê traga ainda mais amor pra você e pra sua família. Você e Richard já são pais incríveis e o Bernardo tem muita sorte de ter nascido nessa família tão amorosa!", falou uma.

"Parabéns, que benção", disse outra. "Que amorrrr, que família lindaaaaa, to muito feliz e emocionada, que Deus continue abençoando essa família tão linda. Vocês merecem o MELHOR!!!!", desejou uma terceira pessoa.

Como é o quarto de Bernardo?

Ainda na manhã desta quinta-feira, 17, Dani dividiu com o público novos detalhes do quarto do bebê. Em seu perfil oficial, a famosa compartilhou uma foto mostrando uma parte da decoração do cômodo, que conta com a temática do personagem infantil Mickey Mouse.

Na imagem publicada por Dani Calabresa é possível notar um balão pendurado no teto com uma pelúcia do Mickey, além de um papel de parede com diversas imagens do personagem da Disney. "Obrigada meu Deus", escreveu a artista na legenda da postagem. Veja a foto!

