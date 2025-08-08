CARAS Brasil
  2. Cristiane Rozeira e a esposa mostram rostinho da filha recém-nascida
Bebê / Que fofura!

Cristiane Rozeira e a esposa mostram rostinho da filha recém-nascida

Alerta fofura! Jogadora do Flamengo, Cristiane Rozeira e a esposa compartilharam novas fotos da filha caçula do casal: 'Tudo mudou'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 08h36

Cris Rozeira e Ana Paula são mães de Aurora
Cris Rozeira e Ana Paula são mães de Aurora - Foto: Reprodução / Instagram

A jogadora Cristiane Rozeira e a esposa, Ana Paula Garcia, dividiram com o público novas fotos da filha recém-nascida do casal, Aurora, que chegou ao mundo no dia 30 de julho. Por meio das redes sociais, a atleta do Flamengo e a companheira celebraram a primeira semana de vida da bebê.

Em meio aos cliques, Cris e Ana Paula mostraram parcialmente o rostinho da pequena, que foi fotografada no colo das mamães corujas. As duas também compartilharam o primeiro registro do nascimento de Aurora, além de cliques encantadores da caçula com o irmão mais velho, Bento, de 3 anos.

"Amor", declarou a jogadora do Flamengo na legenda da postagem. A esposa da atleta, por sua vez, falou sobre as mudanças que chegaram junto com a filha: "São 8 dias que tudo mudou. 8 dias que eu quero voltar para viver o dia 30 de julho novamente", iniciou Ana Paula Garcia.

"8 dias de uma sensação misteriosa que envolve tristeza e culpa por não conseguir me recuperar e estar 100% para o meu primogênito. 8 dias que sinto muita falta dele mesmo estando a maior parte desses dias em casa. 8 dias de recuperação e repouso de um corpo que se transformou duas vezes para ser lar", completou.

Confira as fotos da filha caçula de Cris Rozeira e Ana Paula:

Como foi o anúncio da gravidez?

A jogadora de futebol Cristiane Rozeira, do Flamengo, surpreendeu os seguidores em dezembro de 2024 ao anunciar que a esposa, Ana Paula Garcia, estava grávida. As duas, que já são mães do pequeno Bento, revelaram que esperavam uma menina.

A notícia foi contada através de uma foto fofíssima do primogênito na Disney, que na hora do clique estava usando uma camiseta com a frase 'irmão mais velho'. "Nossa menininha vem aí", declarou Cristiane na legenda da publicação.

Leia também: Bruna Biancardi se derrete com fotos do passaporte da filha caçula, Mel

Rafaela Oliveira

