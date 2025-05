Cresceu muito! Carol Peixinho impressiona com evolução de sua barriga; veja

Já no segundo trimestre de gestação, Carol Peixinho impressiona ao mostrar como sua barriga cresceu; ex-BBB espera um menino com cantor Thiaguinho

Esperando seu primeiro bebê com o cantor Thiaguinho, Carol Peixinho impressionou ao mostrar a evolução de sua barriga. Em seus stories na rede social, a ex-BBB postou uma montagem exibindo como estava seu corpo ao descobrir a gravidez e agora, com mais de três meses.

Já no segundo trimestre da gestação, a influencer fitness, que está gerando um menino que se chamará Bento, impressionou ao mostrar como está com a barriga bem redondinha. Usando roupa de academia, ela fez a comparação.

"E por aqui, o amor só cresce muito", escreveu e chamou a atenção para o tamanho de seu abdômen e a evolução rápida dele.

Juntos desde 2022, Carol Peixinho e Thiaguinho anunciaram a vinda do primeiro herdeiro no dia 30 de março. Em abril, o casal realizou um chá revelação intimista com a presença de familiares e amigos mais próximos. Na ocasião, eles descobriram que serão pais de um menino.

Qual o significado do nome do filho de Thiaguinho?

