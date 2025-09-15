Cresceu muito! Camila Queiroz encanta ao mostrar tamanho do barrigão de grávida

A atriz Camila Queiroz encantou o público na manhã desta segunda-feira, 15, ao exibir o barrigão de grávida em um novo registro. A artista, que está à espera de uma menina, fruto de seu casamento com o também ator Klebber Toledo, mostrou a evolução da gestação ao ser filmada pelo companheiro.

No registro, compartilhado originalmente por Klebber, a mamãe de primeira viagem aparece radiante com um look de treino confortável. Ao perceber que o amado estava filmando o momento, a atriz posou de lado para exibir o tamanho do barrigão.

“ Que mamãezinha! Você está linda demais, amor “, se derreteu Klebber Toledo ao registrar a esposa. O casal, vale lembrar, anunciou publicamente a primeira gestação em julho deste ano, com um ensaio fotográfico dos dois. Na época, a atriz revelou que já estava com 5 meses de gravidez.

Em agosto, Camila Queiroz e Klebber Toledo contaram ao público que serão pais de uma menina. O gênero da bebê foi descoberto em um chá revelação intimista, somente com a presença do casal, através de um bolo branco com o recheio cor de rosa.

Os atores fizeram a revelação mais íntima como celebração dos sete anos de casados. Juntos há quase 10 anos, Camila e Klebber oficializaram a união em junho de 2018. Até o momento, eles não contaram qual será o nome da filha.

O primeiro Dia dos Pais de Klebber Toledo

No dia 10 de agosto deste ano, Camila Queiroz celebrou o primeiro Dia dos Pais de Klebber Toledo. Por meio das redes sociais, a atriz compartilhou fotos do casal com os pets e escreveu: “Feliz Dia dos Pais, meu amor. Você sempre foi o melhor paizinho do mundo para as nossas quatro meninas“.

“Te amamos, papai. Mal posso esperar por tudo o que ainda vamos viver juntos. Você é o amor das nossas vidas“, declarou ela em outra imagem.

Camila Queiroz e Klebber Toledo curtiram ‘babymoon’

Recentemente, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo embarcaram em uma viagem à Itália, conhecida como “babymoon”. A expressão é usada para descrever a viagem feita pelo casal antes do nascimento do bebê, um momento para relaxar e aproveitar a gestação.

Discreta em relação à vida pessoal, Camila Queiroz compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece na primeira classe ao lado do marido. “Férias com meu amor. Ou melhor, babymoon“, contou a atriz, ao exibir o painel do avião, que exibia o percurso de São Paulo a Roma, na Itália.

O conceito de “babymoon” se refere à viagem realizada pelos futuros pais antes do nascimento do bebê, como uma forma de curtir o tempo a dois e recarregar as energias antes de entrarem na nova fase. Muitos casais aproveitam essa oportunidade para explorar novos destinos ou até mesmo para descansar e se preparar para o grande momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Klebber Toledo (@klebbertoledo)