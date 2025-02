Conheça o quarto de Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda encanta ao mostrar todos os detalhes do quarto de bebê da filha, Clara Camargo, fruto do casamento com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou ao compartilhar os detalhes de como é a decoração do quarto de bebê da filha, Clara Camargo, fruto do casamento com Zezé Di Camargo. A bebê nasceu no dia de Natal em 2024 e foi recebida em casa com um quartinho de menina todo decorado em tons de rosa e branco.

O quartinho possui móveis brancos com detalhes em rosa, berço oval com enxoval branco e uma cama de apoio. Além disso, o quarto tem uma poltrona de amamentação confortável para a mamãe. O ambiente foi enfeitado com bonecas e os pais também escolheram a oração do Anjo da Guarda para ser escrita em uma das paredes do ambiente. O quarto é uma suíte e o local também foi decorado em tons de rosa com detalhes em dourado.

"Vocês pediram, e com o maior carinho, estamos compartilhando um pedacinho desse sonho com vocês! O quartinho da nossa princesa! Ele foi planejado com amor em cada detalhe, e hoje, ver minha filha aqui, com saúde, vivendo esse momento tão especial, é a maior bênção que eu poderia receber. Sou grata por tudo e por cada um de vocês que estão aqui comigo acompanhando essa jornada com tanto carinho!", disse a mãe coruja.

Assista ao vídeo para ver todos os detalhes:

Zezé Di Camargo posa com as 3 filhas

O cantor Zezé Di Camargo viveu um momento especial no dia 25 de janeiro em seu apartamento na Grande São Paulo. O artista celebrou o primeiro mês de vida da filha caçula, Clara, com uma festa temática e contou com a presença das outras filhas, Wanessa Camargo e Camilla Camargo.

Nas redes sociais, Wanessa registrou o encontro de Zezé com as 3 filhas. Na imagem, ele surgiu sorridente e orgulhoso ao lado das herdeiras no cenário da festinha. “Dia de comemorar o primeiro mês da Clarinha”, disse a mais velha.

Além das três filhas, Zezé também é pai de Igor Camargo.

