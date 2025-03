Como está José Leonardo? Boletim médico atualiza estado de saúde do filho de Virginia

Filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, de 5 meses, segue internado no Rio de Janeiro

Filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, de 5 meses, segue internado no Hospital Pediátrico Jutta Batista, do Rio de Janeiro, após receber o diagnóstico de bronquiolite. E na tarde desta terça-feira, 4, a equipe da influencer compartilhou um boletim médico atualizado sobre o quadro de saúde do bebê.

De acordo com o documento, ele tem apresentado melhoras e já retirou o suporte ventilatório e oxigênio. "Hospital Pediátrico Jutta Batista informa que o paciente José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa segue internado com quadro de bronquiolite viral aguda. Apresenta importante melhora evolutiva, permitindo retirada do suporte ventilatório e oxigênio. Continua com tratamento clínico e de fisioterapia, com previsão de alta da UTI pediátrica em breve", informaram ao portal Quem.

Para quem não acompanhou, José foi internado no último sábado, 1, para tratar os sintomas da bronquiolite viral aguda. Nesta segunda-feira, 3, Virginia mostrou novas fotos com o bebê no hospital. "Bom dia amigos!!! Ainda estamos por cá, José ta mandando bem na recuperação, mas ainda sem previsão de alta. Passando pra agradecer todas as mensagens, toda força e todas as orações!!! Que Deus continue abençoando a vida do nosso José e que ele fique 100% logo, amém", disse ela na legenda.

O que é bronquiolite?

A bronquiolite é uma infecção viral que afeta o trato respiratório inferior e pode ser causada por vários agentes, sendo que o principal é o VSR (Vírus Sincicial Respiratório). O quadro costuma afetar mais pessoas entre março e julho no Brasil, mas pode acontecer em outras épocas do ano. Os primeiros sintomas são semelhantes ao resfriado, como coriza, tosse seca, diminuição do apetite e desconforto respiratório, mas pode evoluir rapidamente.

