CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Com look 'inadequado', Carol Peixinho exibe barrigão de grávida na academia
Bebê / Crescendo!

Com look 'inadequado', Carol Peixinho exibe barrigão de grávida na academia

Grávida de Bento, seu primeiro filho com Thiaguinho, Carol Peixinho exibe barrigão em look 'inadequado' para treinar; veja o registro

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 13h19

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Carol Peixinho exibe barrigão de grávida
Carol Peixinho exibe barrigão de grávida - Reprodução/Instagram

A ex-BBB Carol Peixinho chamou a atenção neste sábado, 09, ao mostrar como está sua barriga. Grávida do cantor Thiaguinho, esperando Bento, a famosa impressionou ao exibir seu abdômen bem redondo na academia.

Após mais um treino, a influenciadora digital fez uma foto no espelho e falou sobre estar prezando por roupas confortáveis, mesmo que elas não sejam adequadas para a ocasião. No momento, ela surgiu com um sutiã de renda e uma calça larga.

"Look inadequado, treino em dia... Conforto é meu dress code oficial", falou sobre priorizar se sentir bem e conseguir fazer seus exercícios.

Recentemente, Carol Peixinho contou os cuidados que está tendo com a pele durante a gravidez de seu primeiro filho. No desabafo, ela contou que foi orientada pelo médico a suspender o uso de botox durante a gestação

"Não posso fazer um botox, ó...", afirmou ela no vídeo compartilhado nos stories. E completou: "As únicas coisas que já fiz no rosto foram botox, que eu sempre fiz. Um preventivo ali, um pouquinho, e bioestimulador de colágeno. São todos injetáveis, né? Não é preenchimento! É colágeno! Só que... Estou sentindo falta do botox", disse ela. "Não suporto essa testa dobrando. Mas vou fazer o quê? Aí intensifico os meus cremes. Me sinto mais bonita, minha pele fica mais viçosa, e eu esqueço que estou com dobras na testa", complementou.

Carol Peixinho exibe barrigão na academia
Carol Peixinho exibe barrigão na academia

Carol Peixinho revela como conseguiu engravidar após decisão pessoal

Grávida pela primeira vez, a influencer e empresária Carol Peixinho contou detalhes sobre a fase em que estava tentando engravidar. A mulher do cantor Thiaguinho, disse que congelou os óvulos há dois anos, mas não precisou usá-los. Isso porque ela conseguiu engravidar de forma natural cerca de sete meses após tirar o DIU. 

"Engravidei no sétimo mês tentando. Para os médicos, é rápido. Mas, para uma mulher tentando a primeira vez, parece uma eternidade. Existe a ansiedade, a vontade que se realize logo, mas não é no nosso tempo. Minha médica falava que estava dentro do período de uma tentante saudável. Engravidei de forma natural acompanhando e fazendo teste de ovulação", afirmou ela em entrevista ao site Gshow.

"Tem dois anos que congelei óvulos, minha irmã tinha congelado e me incentivou. Vi que era uma segurança. Quando a gente congela, tira 300 kg das costas, porque pensa: 'Posso viver um pouco mais sem correr contra o relógio porque os 40 estavam chegando'. Foi um dos melhores investimentos que fiz pensando no futuro, se não engravidasse de forma natural, ia para essa opção", afirmou. 

Por fim, Peixinho disse que ainda não sabe se terá mais filhos ou não. "Não sei, quem sabe. Todo mundo pergunta se Bento vai ser filho único ou vai ter irmãos. Quando eu e Thiago pensamos nas nossas vidas que temos irmãos, é bom demais ter irmão, um parceiro para vida inteira, mas vamos deixar ele nascer para ver o que acontece", disse. 

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

thiaguinhoCarol Peixinhocarol peixinho grávida
Carol Peixinho Carol Peixinho  

Leia também

Bem-vinda!

Filha de Tom Cavalcante dá à luz Antonella - Reprodução/Instagram/@izacosta_1

Filha de Tom Cavalcante dá à luz Antonella, sua primeira herdeira com Cristiano Deyvid

11 meses

Poliana Rocha e José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram/@danilocgouveia

Poliana Rocha encanta ao comemorar o mesversário do neto: 'Ilumina nossos dias'

Fofura

Bruna Biancardi e Mavie - Foto: Reprodução/Instgaram

Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, rouba a cena ao surgir fazendo careta

maternidade

Tom Cavalcante e Maria Cavalcante - Foto: Reprodução/Instagram

Tom Cavalcante mostra a filha no hospital prestes a dar à luz: 'É chegado o grande momento'

maternidade

Luan Santana, Serena e Jade Magalhães - Foto: Reprodução/Instagram

Jade Magalhães se derrete pela filha de 7 meses com Luan Santana: 'Sozinha'

Que fofura!

Cris Rozeira e Ana Paula são mães de Aurora - Foto: Reprodução / Instagram

Cristiane Rozeira e a esposa mostram rostinho da filha recém-nascida

Últimas notícias

O sambista Arlindo CruzMédico explica cuidados paliativos que Arlindo Cruz recebia após AVC: 'Aliviar o sofrimento'
Carol Peixinho exibe barrigão de grávidaCom look 'inadequado', Carol Peixinho exibe barrigão de grávida na academia
A apresentadora Cissa Guimarães durante o programa especial do Sem Censura, em homenagem a Arlindo Cruz'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães
Gilda desmascara mais um personagem para RaquelVale Tudo: Gilda desmascara mais um personagem para Raquel; saiba quem
Parte do elenco da Dança dos Famosos 2025Médico dá dicas de alimentação para celebridades da Dança dos Famosos: 'Fundamental'
Jojo Todynho celebra dois anos de cirurgia bariátricaDe vestido micro, Jojo Todynho celebra dois anos de cirurgia bariátrica
Maíra Cardi desabafa após cirurgia da filhaMaíra Cardi desabafa ao ver a filha ser sedada após cirurgia: 'Chorava muito'
Os participantes da Dança dos Famosos 2025 foram anunciados no último domingo, 3Vidente faz previsão para Fernanda Paes Leme na Dança dos Famosos: 'Pode viver uma crise'
Dia dos Pais: filmes que pais e filhos fizeram juntosDia dos Pais: 8 produções que pais e filhos atuaram juntos
Tati Machado mostra festinha de seu aniversárioTati Machado mostra como celebrou seu aniversário após perda gestacional
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade