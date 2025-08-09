Com look 'inadequado', Carol Peixinho exibe barrigão de grávida na academia

Grávida de Bento, seu primeiro filho com Thiaguinho, Carol Peixinho exibe barrigão em look 'inadequado' para treinar; veja o registro

A ex-BBB Carol Peixinho chamou a atenção neste sábado, 09, ao mostrar como está sua barriga. Grávida do cantor Thiaguinho, esperando Bento, a famosa impressionou ao exibir seu abdômen bem redondo na academia.

Após mais um treino, a influenciadora digital fez uma foto no espelho e falou sobre estar prezando por roupas confortáveis, mesmo que elas não sejam adequadas para a ocasião. No momento, ela surgiu com um sutiã de renda e uma calça larga.

"Look inadequado, treino em dia... Conforto é meu dress code oficial", falou sobre priorizar se sentir bem e conseguir fazer seus exercícios.

Recentemente, Carol Peixinho contou os cuidados que está tendo com a pele durante a gravidez de seu primeiro filho. No desabafo, ela contou que foi orientada pelo médico a suspender o uso de botox durante a gestação

"Não posso fazer um botox, ó...", afirmou ela no vídeo compartilhado nos stories. E completou: "As únicas coisas que já fiz no rosto foram botox, que eu sempre fiz. Um preventivo ali, um pouquinho, e bioestimulador de colágeno. São todos injetáveis, né? Não é preenchimento! É colágeno! Só que... Estou sentindo falta do botox", disse ela. "Não suporto essa testa dobrando. Mas vou fazer o quê? Aí intensifico os meus cremes. Me sinto mais bonita, minha pele fica mais viçosa, e eu esqueço que estou com dobras na testa", complementou.

Grávida pela primeira vez, a influencer e empresária Carol Peixinho contou detalhes sobre a fase em que estava tentando engravidar. A mulher do cantor Thiaguinho, disse que congelou os óvulos há dois anos, mas não precisou usá-los. Isso porque ela conseguiu engravidar de forma natural cerca de sete meses após tirar o DIU.

"Engravidei no sétimo mês tentando. Para os médicos, é rápido. Mas, para uma mulher tentando a primeira vez, parece uma eternidade. Existe a ansiedade, a vontade que se realize logo, mas não é no nosso tempo. Minha médica falava que estava dentro do período de uma tentante saudável. Engravidei de forma natural acompanhando e fazendo teste de ovulação", afirmou ela em entrevista ao site Gshow.

"Tem dois anos que congelei óvulos, minha irmã tinha congelado e me incentivou. Vi que era uma segurança. Quando a gente congela, tira 300 kg das costas, porque pensa: 'Posso viver um pouco mais sem correr contra o relógio porque os 40 estavam chegando'. Foi um dos melhores investimentos que fiz pensando no futuro, se não engravidasse de forma natural, ia para essa opção", afirmou.

Por fim, Peixinho disse que ainda não sabe se terá mais filhos ou não. "Não sei, quem sabe. Todo mundo pergunta se Bento vai ser filho único ou vai ter irmãos. Quando eu e Thiago pensamos nas nossas vidas que temos irmãos, é bom demais ter irmão, um parceiro para vida inteira, mas vamos deixar ele nascer para ver o que acontece", disse.