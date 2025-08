Claudia Raia mostra momentos encantadores com o filho caçula

Mãe aos 58 anos, Claudia Raia mostra novos cliques fofos curtindo com o filho caçula, Luca, de dois anos, e encanta; veja

A atriz Claudia Raia encantou ao postar novas fotos com o filho caçula, Luca, de dois anos, neste domingo, 03. Curtindo cada momento da infância do pequeno, a famosa mostrou o garoto brincando com um urso gigante e um livro.

Claro que os registros fofos do menino deixaram os internautas babando. "Meu", escreveu a artista ao abrir um pouco de sua intimidade com o herdeiro. Nos comentários, os seguidores admiraram o pequeno. "Coisa mais linda", falaram. "Ele é a sua cara", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Claudia Raia estava com Luca em Nova York. A famosa foi para a cidade nos EUA para prestigiar a formatura da filha do meio, Sophia Raia, de 22 anos. Além dela, a atriz teve Enzo Celulari com Edson Celulari.

É bom lembrar que Claudia e o ex-marido ficaram casados por 17 anos. A separação aconteceu em 2010. Dois anos depois do término do casamento, a atriz conheceu Jarbas em uma peça e a oficialização da união aconteceu em 2015. Em 2023, eles tiveram Luca.

Claudia Raia fala sobre gravidez natural aos 55 anos

A atriz Claudia Raia falou sobre ter engravidado aos 55 anos. Ao participar do Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira, 30, a famosa comentou que foi corajosa e "inconsequente" ao tentar uma gravidez natural após os 50 anos, o que é considerado arriscado para os médicos.

Casada com Jarbas Homem de Mello, com quem teve seu filho mais novo, Luca, de dois anos, a artista declarou: "Fui muito inconsequente". Em seguida, Claudia Raia explicou que a gestação deveria ter sido feita por fertilização in vitro e inseminação.

A famosa revelou que chegou a fazer o processo, contudo, não havia dado certo. Apesar disso, o organimo da famosa acabou produzindo um óvulo, que foi o que acabou se tornando Luca. Saiba mais aqui!