Claudia Raia divide fotos encantadoras com o filho caçula: 'De grudinho'

Claudia Raia encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar duas fotos ao lado de seu filho caçula, Luca, de dois anos, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

Nas fotos postadas no feed, a atriz mostrou o herdeiro no seu colo e deitado em seu ombro. Ao publicar o registro encantador, a mamãe coruja se derreteu: "De grudinho", escreveu ela na legenda, acrescentando um emoji de coração.

Os internautas encheram o post de comentários. "Muito amor", disse uma seguidora. "Luca tá crescendo lindo", escreveu outra. "Cada dia mais lindo", falou uma fã. "Deus abençoe sempre sua família", desejou mais uma.

Além de Luca, Claudia também é mãe de Enzo Celulari, de 28 anos, Sophia Raia, de 22, frutos de seu relacionamento com o ator Edson Celulari. Recentemente, a atriz postou fotos dos três filhos em Nova York, nos Estados Unidos, e se declarou. "Meus amores, minha vida tem mais luz quando estou com vocês, que alegria ser mãe! Cada um de vocês, em suas fases e jeitos únicos, me ensina e me transforma diariamente. Do sorriso fácil do Bilico, da energia contagiante da minha menina luz, até as conversas profundas com o meu primogênito. Ser mãe de três é uma aventura, cheia de desafios e de um amor que só cresce. Amo vocês pra sempre e 6x o tamanho do universo!", disse ela.

Claudia Raia quebra o silêncio sobre críticas por engravidar na maturidade

A atriz Claudia Raia abriu o coração ao relembrar o turbilhão de emoções que viveu ao anunciar a gravidez de Luca, seu filho caçula com o ator e diretor Jarbas Homem de Mello. A notícia, revelada em 2022, surpreendeu o Brasil e provocou uma onda de reações e críticas marcadas pelo etarismo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela falou com sinceridade sobre o impacto da repercussão e as mensagens que recebeu ao compartilhar sua experiência de ser mãe na maturidade. "Pois é, abri essa conversa, levei paulada de um lado, mas muito carinho do outro. Eu prefiro ficar com o lado cheio do copo", declarou. Claudia celebrou o apoio que recebeu de amigos, colegas de profissão e admiradores, que fizeram questão de celebrar esse momento único ao seu lado. Saiba mais!

