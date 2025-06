Clara Maia descobre gênero dos gêmeos caçulas em chá revelação

O casal Clara Maia e André Coelho revelaram o gênero dos filhos caçulas; influenciadora está na segunda gestação de gêmeos

Dia muito especial na família de Clara Maia e André Coelho! O casal de influenciadores realizaram neste sábado, 28, um chá revelação intimista ao lado de familiares e amigos próximos para descobrir o gênero dos filhos caçulas.

Por meio das redes sociais, Clara publicou um registro do momento em que souberam que estão à espera de mais dois meninos. A novidade foi contada através de uma caixa com diversos balões azuis, que saíram voando assim que foi aberta.

Clara Maia e André Coelho, que já são pais de José e João, de 1 ano, anunciaram a segunda gestação de gêmeos em maio. O casal revelou que, desta vez, a gravidez aconteceu de forma natural e pegou a todos de surpresa com a vinda de mais dois bebês.

Os influenciadores se conheceram durante a primeira temporada do reality show 'De Férias com o Ex Brasil', exibida em 2016 na MTV e, desde então, seguem juntos. Clara e André oficializaram a união em outubro de 2020. A primeira gravidez dos gêmeos foi revelada em 2023.

Clara Maia e André Coelho esperam mais dois meninos - Reprodução / Instagram

Clara Maia diz que médica impôs restrição

Recentemente, a influenciadora digital Clara Maia usou as redes sociais para falar sobre sua segunda gravidez de gêmeos, fruto do casamento com André Coelho. Na décima semana de gestação, ela mostrou o tamanho de sua barriga e contou sobre uma restrição já imposta por sua médica.

"Minha médica cortou minhas asinhas, disse que não vou poder ficar viajando como na última gestação. E já me deu uma data final das viagens todas: julho. Então, vou ter que me organizar muito, essa será a semana das decisões", contou Clara.

Leia também: Clara Maia rompe ligamento do joelho durante gestação de gêmeos e médico explica: 'Doloroso'