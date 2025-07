Carol Peixinho toma decisão sobre os presentes do chá de bebê do filho

Após ganhar um chá de bebê surpresa dos amigos, Carol Peixinho dá novo destino para os presentes que ganhou para seu filho

A musa Carol Peixinho está grávida do seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho e decidiu dar um novo destino para os presentes que ganhou durante o chá de bebê nesta semana. Nas redes sociais, ela contou que doou todos os itens que recebeu no evento para fazer outras crianças felizes.

Carol doou as fraldas e leites para um abrigo de crianças em São Paulo. “Gratidão infinita, amigos! Pelas fraldas, leites e pelo carinho. O chá surpresa do Bento foi ainda mais especial por cada gesto de amor de vocês”, disse ela ao mostrar o porta-malas do carro lotado de fraldas.

O chá de bebê de Bento aconteceu no final de semana e deixou a estrela emocionada com o carinho dos amigos.

"Ontem eu e Bento fomos presenteados com um chá surpresa… Uhuuuu! Foi mágico, emocionante, lindo… E eu não desconfiei de nadinha! Chorei de felicidade, de gratidão, de sentir tanto amor nos abraçando por todos os lados!! Obrigada a cada amizade, sorriso, cada olhar que vibrou com a minha chegada , cada palavra doce, cada benção trocada nesse dia inesquecível. Amo vocês!! Vocês fizeram meu coração transbordar. Um obrigada especial a minha cunhada, que orquestrou essa surpresa com tanto amor, carinho e dedicação… Quanta sorte temos em ter essa titia tão incrível na nossa vida! Te amamos muito, Hells! Viva nosso Bento, nosso grande amor que já é tão amado!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Há quanto tempo Thiaguinho e Carol Peixinho estão juntos?

Thiaguinho e Carol Peixinho estão juntos há mais de três anos. O casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022, ao publicar a primeira foto juntos nas redes sociais. Antes disso, já circulavam rumores de que viviam um affair desde 2021, embora nada tivesse sido confirmado oficialmente. Desde que oficializaram a relação, em 2022, os dois seguem inseparáveis.

Noivos, Carol e Thiaguinho ainda não se casaram de forma oficial. Em 2024, ela contou sobre o desejo de subir ao altar. “Como qualquer outro relacionamento que tem quereres, amor, que é seguro, queremos ampliar isso, formar nossa família. Casar está super nos nossos planos”, contou ela ao programa "Espelho Amigo".

Leia também: Carol Peixinho destaca barrigão de grávida em look justo ao lado de Thiaguinho