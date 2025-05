Carol Peixinho mostra novo vídeo do quartinho do filho com Thiaguinho; veja!

A influencer e ex-BBB Carol Peixinho está no quarto mês de gestação de Bento com o cantor Thiaguinho; o cômodo está em fase final de preparação

Neste sábado, 31, a influencer e ex-BBB Carol Peixinho, de 40 anos, mostrou novos detalhes do quartinho do filho, Bento, fruto do relacionamento com o cantor Thiaguinho, de 42 . O cômodo, inclusive, está nos últimos preparativo. Em novo vídeo, publicado no perfil da matriarca da família no Instagram, ela mostrou detalhes da decoração, feita em pintura, inspirada do fundo do mar.

"O quartinho do Bento está ganhando forma. Com um tema que une a beleza do fundo do mar com a magia da música", escreveu na legenda da publicação.

Antes, ela havia mostrado um vídeo da artista responsável pela pintura do quarto: "Esse quartinho vai se transformar", isso porque a arte vai cobrir as paredes até o teto. O local ainda não tem os móveis de Bento.

Carol Peixinho detalha cuidados com o corpo na gravidez

Carol Peixinho ousou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 30 para falar sobre os cuidados com sua saúde durante a gravidez de seu primeiro filho. Após compartilhar sobre seu treino matinal, ela falou sobre a importância de se hidratar.

“Cuidando da nossa saúde. Vai do jeito que dá”, escreveu ao compartilhar a foto. Depois, ela publicou um novo clique: “Brilhamos, filhão”, declarou ela, que tem priorizado o consumo de água durante a gestação.

“Eu sempre fui da água, agora então... focadíssima. A ingestão de água durante a gravidez é crucial para a saúde da mãe e da bebê, sendo importante para o bom funcionamento do corpo, o desenvolvimento do feto e a preparação de complicações”, escreveu.

