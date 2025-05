Carol Peixinho mostra barrigão durante tarde na praia: ‘Deu certo’

A ex-BBB Carol Peixinho, que espera seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho, aproveita uma tarde ensolarada na praia; confira!

Nesta sexta-feira, 16, Carol Peixinho aproveitou o dia de sol para curtir a praia e renovar as energias. Grávida de seu primeiro filho, Bento, fruto do relacionamento com o cantor Thiaguinho, a ex-BBB compartilhou um vídeo exibindo o barrigão de quase cinco meses e encantou os seguidores.

Após as comemorações do Dia das Mães, a influencer compartilhou um vídeo em que aparece caminhando pela praia, exibindo o barrigão sorridente com o mar ao fundo. "Se deu praia, já deu certo!" , escreveu ela na legenda do post.

Nos comentários do post, internautas elogiaram Carol Peixinho, destacando sua beleza e alegria na gestação. A irmã da ex-BBB, Clarisse Peixinho, escreveu: “Diva musa maravilhosa!! Bento está divooooo também enormeee”. Um usuário comentou: “Conseguiu ficar mais linda ainda como mamãe”, e outros seguidores também deixaram mensagens como: “Perfeita”.

Primeiro Dia das Mães

Carol Peixinho está radiante desde que descobriu que será mamãe! À espera de Bento, fruto da união com o cantor Thiaguinho, a influenciadora digital comemorou seu primeiro Dia das Mães neste domingo, 11, de uma forma bastante especial.

Por meio das redes sociais, Carol publicou um vídeo com alguns momentos marcantes vividos nos últimos meses, incluindo o momento em que viu o tão esperado 'positivo' no resultado de gravidez. A famosa ainda revelou como contou a novidade para Thiaguinho e mostrou a reação do artista com a notícia.

No registro, ela exibiu a surpresa que fez para o companheiro: "Oi, meu papai… estou no forninho da minha mamãe! Te amo muito", escreveu Carol Peixinho em diversas folhas coladas em uma televisão. Ao longo do vídeo, a influenciadora também dividiu a evolução da gestação; confira mais detalhes!

