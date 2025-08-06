Carol Peixinho impressiona ao mostrar barrigão de grávida: 'Olha o tamanho'

Carol peixinho chamou a atenção ao mostrar o seu barrigão de grávida; a influenciadora digital espera o primeiro filho com Thiaguinho

Carol Peixinho chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 6, ao exibir o barrigão de grávida. Ela está à espera de seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho, que se chamará Bento.

A influenciadora digital e ex-BBB postou no feed do Instagram um vídeo em que aparece na academia. Na gravação, a mamãe de primeira viagem, que aparece usando um top e uma calça legging, confessou que estava impressiona com o tamanho de sua barriga.

"Gente, olha o tamanho dessa barriga hoje. Tá grande. Hoje ela tá maior. É o dia maior. Essa semana tá punk. Ontem eu acordei, falei: 'Meu Deus, olha o tamanho dessa barriga'. E hoje [tá maior]", disse ela, que estava acompanhada de uma pessoa que não aparece no vídeo.

Recentemente, Carol Peixinho contou os cuidados que está tendo com a pele durante a gravidez de seu primeiro filho. No desabafo, ela contou que foi orientada pelo médico a suspender o uso de botox durante a gestação

"Não posso fazer um botox, ó...", afirmou ela no vídeo compartilhado nos stories. E completou: "As únicas coisas que já fiz no rosto foram botox, que eu sempre fiz. Um preventivo ali, um pouquinho, e bioestimulador de colágeno. São todos injetáveis, né? Não é preenchimento! É colágeno! Só que... Estou sentindo falta do botox", disse ela. "Não suporto essa testa dobrando. Mas vou fazer o quê? Aí intensifico os meus cremes. Me sinto mais bonita, minha pele fica mais viçosa, e eu esqueço que estou com dobras na testa", complementou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Carol Peixinho revela como conseguiu engravidar após decisão pessoal

Grávida pela primeira vez, a influencer e empresária Carol Peixinho contou detalhes sobre a fase em que estava tentando engravidar. A mulher do cantor Thiaguinho, disse que congelou os óvulos há dois anos, mas não precisou usá-los. Isso porque ela conseguiu engravidar de forma natural cerca de sete meses após tirar o DIU.

"Engravidei no sétimo mês tentando. Para os médicos, é rápido. Mas, para uma mulher tentando a primeira vez, parece uma eternidade. Existe a ansiedade, a vontade que se realize logo, mas não é no nosso tempo. Minha médica falava que estava dentro do período de uma tentante saudável. Engravidei de forma natural acompanhando e fazendo teste de ovulação", afirmou ela em entrevista ao site Gshow.

"Tem dois anos que congelei óvulos, minha irmã tinha congelado e me incentivou. Vi que era uma segurança. Quando a gente congela, tira 300 kg das costas, porque pensa: 'Posso viver um pouco mais sem correr contra o relógio porque os 40 estavam chegando'. Foi um dos melhores investimentos que fiz pensando no futuro, se não engravidasse de forma natural, ia para essa opção", afirmou.

Por fim, Peixinho disse que ainda não sabe se terá mais filhos ou não. "Não sei, quem sabe. Todo mundo pergunta se Bento vai ser filho único ou vai ter irmãos. Quando eu e Thiago pensamos nas nossas vidas que temos irmãos, é bom demais ter irmão, um parceiro para vida inteira, mas vamos deixar ele nascer para ver o que acontece", disse.

Relacionamento de Carol Peixinho e Thiaguinho

Agosto de 2021- Os primeiros indícios de um possível romance entre Carol Peixinho e Thiaguinho surgem quando são vistos juntos em Salvador.

Fevereiro de 2022 - O casal oficializa o namoro ao publicar fotos juntos nas redes sociais, confirmando o relacionamento.

Agosto de 2024 - O casal celebra três anos de namoro, com Carol revelando que nunca houve brigas entre eles durante esse período.

Março de 2025 - Carol Peixinho anuncia sua gravidez, compartilhando a notícia com os seguidores e mostrando o apoio de Thiaguinho.

Abril de 2025 - O casal revela os nomes escolhidos para o bebê, demonstrando entusiasmo com a chegada do filho.

Leia também: Filho de Thiaguinho e Carol Peixinho ganha presente especial de Bruna Biancardi