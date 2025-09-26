Carol Peixinho exibe os detalhes do quarto de Bento, seu filho com Thiaguinho

A influenciadora digital Carol Peixinho encantou ao mostrar os detalhes do quarto de seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho

Carol Peixinho usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 25, para mostrar os detalhes do quarto de Bento, seu filho com o cantor Thiaguinho, que nasceu no último dia 19.

Em seu perfil oficial, a influenciadora digital compartilhou um vídeo mostrando a decoração e os móveis do cômodo do herdeiro, que teve como inspiração o fundo do mar. Nas paredes foram feitos desenhos de animais que vivem no oceano com instrumentos musicais e cavalos-marinhos cantando em um microfone.

O quartinho também conta com um berço oval, um sofá com almofadas personalizadas com a letra B e bichos de pelúcia, uma poltrona de amamentação, uma cômoda e outros objetos para ajudar no dia a dia com os cuidados do menino.

Ao exibir os detalhes, a mamãe coruja se derreteu: “Quarto de Bento. Um cantinho feito com muito amor, cuidado e ternura para receber nosso maior presente”, escreveu Carol na legenda da publicação, deixando os internautas encantados. “Ounnn, muito perfeito! Do jeitinho que o Bento merece”, disse a apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim. “O quartinho ficou a cara da família: cheio de amor, luz e delicadeza”, observou uma seguidora. “O quarto mais lindo da vida. Parabéns aos envolvidos, tudo ficou muito, muito lindo!!”, escreveu outra. “Ficou lindo”, comentou uma fã. “Que coisa mais linda e aconchegante! Que sorte desse neném em ter vindo em uma família cheinha de amor!”, falou mais uma.

Confira:

Fotos em família

Nesta última quarta-feira, 24, Carol encantou ao compartilhar as primeiras fotos em família. A influencer dividiu com os fãs alguns registros com Bento e Thiaguinho e celebrou a família. “Bento chegou… E com ele nasceu uma nova versão de nós: mais forte, mais inteira e repleta do amor mais puro que já sentimos! Nos tornamos FAMÍLIA, e nosso maior sonho se fez realidade. Agradecemos a Deus por esse presente perfeito. Quando forem orar por nós, lembrem-se: agora há mais um ser lindo pra incluir nas suas orações… Agora somos 3!”, disse ela. Veja!

