Cara do vô? Virginia impressiona com foto do filho: 'Leonardo todinho'

Ao postar foto do filho, Virginia impressiona ao bebê apresentar semelhanças com o avô, o cantor Leonardo; veja o clique

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, roubou a cena nesta quarta-feira, 21, ao aparecer nos stories da mãe. A influenciadora digital postou um clique do caçula em uma balança e minutos depois recebeu uma chuva de mensagens falando da semelhança dele com o avô, o cantor Leonardo.

Sorridente, esbanjando toda sua fofura e charme, o pequeno chamou a atenção ao surgir parecido com o sertanejo. "Meu direct só tá assim", escreveu a empresária ao postar os prints das mensagens que recebeu dos internautas.

"Jesus, Leonardo todinho", exclamaram. "A cara do Léo", opinaram. "Leonardo mirim", disseram outros. "Cara do vô dele", falaram.

Ainda nos últimos dias, logo após perder meio milhão de seguidores, Virginia Fonseca ignorou os comentários e críticas sobre sua participação na CPI das Bets e compartilhou fotos com seu filho caçula, José Leonardo, na piscina.

Filha de Virginia sofre acidente

Virginia relatou o acidente de Maria Flor nas redes sociais ao chegar em casa depois do trabalho do final de semana. Ela viajou para o nordeste para compromissos profissionais e as filhas ficaram em Goiânia. Ao chegar em seu lar, ela se deparou com a herdeira com o dente torto após a fatalidade.

“Cheguei aqui e vocês não sabem o que aconteceu. Floflô bateu o dente na mesa. Teve que ir pro dentista. Tá com contenção no dente", explicou a artista nos stories de seu perfil. "Entortou o dentinho e agora está assim", completou a influenciadora,

Virginia ainda pediu para a filha mostrar o dentinho, e Maria Flor sorriu para a câmera. "Entortou o dentinho e agora está assim", apontou ela. "Estou bonita", falou a pequena. "Você está, você é perfeita, meu amor", elogiou.

Sendo acompanhada, a pequena precisou colocar um aparelho nos dentes. Com apenas dois anos, ela está com o dispositivo para arrumar a questão.