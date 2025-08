Camila Queiroz compartilha fotos de sua gravidez em Ibiza

Barrigão! Grávida de 5 meses, a atriz e modelo brasileira Camila Queiroz exibe fotos da barriga nas redes sociais enquanto passeia em Ibiza

Desde que anunciou sua gravidez, Camila Queiroz tem compartilhado cada vez mais fotos e momentos de sua gestação em suas redes sociais. A atriz, que está aproveitando as férias no mar mediterrâneo na Espanha, publicou um álbum de fotos em seu perfil no Instagram.

Com a legenda “Enamorada”, a série de fotos publicadas revelava que Camila Queiroz e Klebber Toledo realizaram muitos passeios bonitos e aproveitaram parte do verão espanhol em Ibiza. A mamãe de primeira viagem apareceu curtindo o mar cristalino, a piscina e provando um lanche delicioso. A barriga apareceu várias vezes nas fotos selecionadas, desde uma selfie no espelho até uma foto à beira do mar.

A publicação chamou a atenção dos fãs, que encheram os comentários de amor e apreciação. “Amando a tour dessa mãe, perfeita”, comentou seguidor.

Ao longo desta viagem, vários registros estão sendo feitos e compartilhados nas redes do casal. No último sábado, 2, Camila também divulgou em seu perfil alguns momentos da viagem, onde o look, a beleza e a felicidade estampada na cara da modelo chamaram atenção. A artista vestia uma blusinha de alcinha com uma abertura na frente que evidenciava a gravidez, uma saia longa branca e um chapéu de crochê.

O post com a legenda “hola cariño”, foi alvo de diversos elogios, de fãs e colegas."Muito perfeita essa mamãe", afirmou uma fã. “Minha Barbie grávida mais linda do mundo", comentou a atriz Jeniffer Nascimento. “Você já era a coisa mais linda desse mundo, agora eu não tô aguentando, Cami", confessou a atriz Bruna Marquezine.

Há pouco tempo, o casal anunciou a gravidez nas redes sociais em 11 de julho. “Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", escreveram ao compartilhar as primeiras fotos da barriga da atriz. Camila e Klebber já estão juntos há quase uma década, antes de anunciarem o novo membro da família, levantaram suspeitas de uma possível gravidez ao se mudarem para a nova mansão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

