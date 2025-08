Camila Queiroz chama atenção ao exibir o barrigão de grávida durante viagem

Curtindo as férias na Espanha, a atriz Camila Queiroz chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar novas fotos de sua barriga; veja

Camila Queiroz encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 2, ao compartilhar novas fotos exibindo sua barriguinha de grávida.

A atriz, que espera de seu primeiro bebê com o ator Klebber Toledo, está curtindo as férias na Espanha e chamou a atenção ao mostrar fotos curtindo um passeio. Nos registros, ela aparece usando uma saia longa, uma blusinha de alcinha com uma abertura na frente, deixando à mostra a barriga, e um chapéu de crochê.

"Hola cariño", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Tá muito linda", disse a atriz Juliana Paiva. "Minha Barbie grávida mais linda do mundo", comentou a atriz Jeniffer Nascimento. "Você já era a coisa mais linda desse mundo, agora eu não tô aguentando, Cami", confessou a atriz Bruna Marquezine. "É a gravidinha mais linda", falou uma seguidora. "Muito perfeita essa mamãe", afirmou uma fã.

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciaram a gestação no dia 11 de julho. "Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", escreveram os papais ao compartilharem os primeiros registros da barriga da atriz.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Camila Queiroz e Klebber Toledo curtem 'babymoon'

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo estão à espera do primeiro filho, e para celebrar esse período especial, o casal embarcou em uma viagem à Itália, conhecida como "babymoon". A expressão é usada para descrever a viagem feita pelo casal antes do nascimento do bebê, um momento para relaxar e aproveitar a gestação.

Discreta em relação à vida pessoal, Camila Queiroz compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece na primeira classe ao lado do marido. No registro, ela mostra a tela do assento do avião, que revela o destino da viagem. "Férias com meu amor. Ou melhor, babymoon", contou, ao exibir o painel do avião, que exibia o percurso de São Paulo a Roma, na Itália.

O conceito de "babymoon" se refere à viagem realizada pelos futuros pais antes do nascimento do bebê, como uma forma de curtir o tempo a dois e recarregar as energias antes de entrarem na nova fase. Muitos casais aproveitam essa oportunidade para explorar novos destinos ou até mesmo para descansar e se preparar para o grande momento.

Vida e carreira

Camila Tavares de Queiroz Toledo nasceu no dia 27 de junho de 1993, em Ribeirão Preto, São Paulo. Ela é filha do marceneiro Sérgio Queiroz e da manicure Eliane Tavares, e tem duas irmãs: Caroline e Melina.

Aos 14 anos, venceu o concurso nacional da Pernambucanas Faces e assinou contrato com a Ford Models. Aos 16 anos, mudou-se para o Japão para trabalhar como modelo. Posteriormente, morou em Nova Iorque, onde participou de campanhas internacionais, incluindo para a marca Armani Exchange.

Em 2015, estreou como atriz na novela "Verdades Secretas", interpretando a personagem Angel. O papel a consagrou nacionalmente

"Êta Mundo Bom!" (2016): Interpretou Mafalda, uma caipira ingênua.

"Pega Pega" (2017): Viveu Luiza, neta do dono de um hotel no Rio de Janeiro.

"Verão 90" (2019): Interpretou a vilã Vanessa.

"De Volta aos 15" (2022–2024): Protagonizou a série, dividindo o papel com Maisa.

"Amor Perfeito" (2023): Interpretou Marê, uma mulher à frente de seu tempo.

"Beleza Fatal" (2025): Interpretou Sofia Fernandes / Júlia Guimarães

Em agosto de 2016 iniciou o namoro com Klebber Toledo, durante as gravações de "Êta Mundo Bom!". Ficaram noivos em junho de 2017 e casaram-se em agosto de 2018 em Jericoacoara, Ceará. Após o casamento, ambos adotaram o sobrenome do parceiro.

"Casamento às Cegas: Brasil" (2021–2025): Apresentou a versão brasileira do programa ao lado de seu marido Klebber Toledo .

