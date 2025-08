Calvin Harris choca ao revelar o que fez com a placenta da esposa

Ao anunciar que se tornou pai pela primeira vez, o DJ e produtor Calvin Harris exibiu fotos sobre qual foi o destino final da placenta da gravidez da esposa

O DJ e produtor escocês Calvin Harris já é papai! Nesta segunda-feira, 4, ele anunciou o nascimento do seu primeiro filho, chamado Micah, fruto do casamento com Vick Hope. O artista mostrou a primeira foto com o bebê no colo após o parto ter acontecido em uma banheira inflável na casa da família.

Inclusive, ele contou qual foi o destino final da placenta da gravidez da esposa. Calvin Harris mostrou que o casal teve um cuidado especial com a placenta. Eles decidiram registrar o formato do item, que foi fundamental para a gestação do filho deles, com uma foto antes de picá-lo.

O casal optou por desidratar os pedaços da placenta para transformá-la em cápsulas. Muitas pessoas acreditam que consumir a placenta após o parto pode ajudar a mulher a lidar com os efeitos do puerpério de forma mais tranquila, mas não existem muitos estudos científicos sobre o assunto.

"No dia 20 de julho, nosso menino chegou. Micah está aqui! Minha esposa é uma super-heroína e estou completamente maravilhado com sua sabedoria instintiva! Só gratidão. Nós te amamos muito, Micah", disse o artista na legenda.

